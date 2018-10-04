Başkan Altay: "Birlik ve beraberlik ile Konya kazanacak"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesapları üzerinden bulunduğu davete icabet eden Konyalılarla belediye bahçesinde buluştu. Davet sonrası kısa süre içerisinde belediye bahçesine gelen Konyalılarla sohbet ederek istişarelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, vatandaşların Konya ile ilgili taleplerini ve projelerini dinledi.

“Her fırsatta vatandaşımızla buluşuyoruz”

Başkan Altay, her zaman vatandaşı dinlemek için birçok proje yürüttüklerini belirterek, bu kapsamda Cuma Buluşmaları, Mahalle Buluşmaları ve ilçe ziyaretleri yaptıklarını aktardı. Altay, “Sosyal medyadan da vatandaşlarımız özellikle de projelerini anlatmak için randevu talep ediyorlardı. Bu şekilde bir davetle bunların hepsini bir arada yapmak istedik. Çok farklı konulardan da talepler var elbette. Bir taraftan insanlarımız şehirle ilgili projelerini anlatırken bir taraftan da sıkıntılarını ve taleplerini iletiyorlar. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. İnsanların dertlerini dinlemek ve çözüm üretmek bizim görevimiz. Bu vesileyle direk başkana iletme fırsatı buluyorlar. İnşallah onlar da yeteri kadar memnun kalmışlardır. Benim için çok büyük bir mutluluk. Gelen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Önemli olan dinlemek ve üretebildiğimiz kadar çözüm üretmek”

Altay, şehir için bir şeyler söylemek istiyorum diyen herkesin buluşmaya katıldığını söyleyerek, “Her mecradan insanımız var. Önemli olan dinlemek ve üretebildiğimiz kadar çözüm üretmek. Eğer şehri doğru okuyabilirseniz yaptığınız işlerin vatandaşta karşılığı yüksek olur. Şu birliktelik her şeyden daha kıymetli. Konya'da yapılacak her projeden daha kıymetli olan şey, bir mekanda Konya'yı konuşabilmek. Sorunları dinleyebilmek ve çözüm için çalışacağımıza vatandaşı ikna edebilmek” ifadelerini kullandı.

Çay davetine katılan vatandaşlar da şehre dair görüşlerini, talep ve projelerini iletebildikleri ve kendileriyle ilgilenildiği için Başkan Altay'a teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi bahçesindeki buluşmaya AK Parti İl Başkan Vekili Seyit Mehmet Sümer, İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan, İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru da katıldı.