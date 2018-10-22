Başkan Altay: “Bütün ilçelerimizin kalkınması için çalışıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında Taşkent ve Hadim'de yatırımları inceleyip vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Altay, Taşkent ziyareti kapsamında ilk olarak Medeniyet Okulu programına katıldı.

Programda çocuklarla sohbet eden Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak sadece fiziki belediyecilik yapmadıklarını, aynı zamanda çocukların ve gençlerin sosyal hayatına katkı sağlamak adına Medeniyet Okulu Projesi kapsamında birçok etkinlik düzenlediklerini aktardı. Altay, “Bilim Tırımızı da Bilim Merkezi'nin bir şubesi olarak ilçelerimize getiriyor ve çocuklarımıza bilimi sevdirmek adına gayret ediyoruz. Amacımız her alanda kalkınma oluşturmak. Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte son 5 yılda ilçelerimizde önemli değişiklikler oldu. İnşallah bundan sonra da ilçelerimizi geliştirmek adına ilçe belediyelerimizle birlikte çalışmaya gayret edeceğiz. Bu konuda en büyük destekçimiz de teşkilatlarımız. Bu vesileyle de hem il hem de ilçe teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Medeniyet Okulu programının ardından Taşkent esnafını ziyaret eden Başkan Altay, ilçe halkıyla da bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

“Büyükşehir'den hadim ve Taşkent'e 100 milyon liralık yatırım”

Taşkent'in ardından Hadim'e geçen Başkan Altay, burada da esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Hadim Merkez Ortaokulu'nda yürütülen Medeniyet Okulu Programı'na katılarak öğrencilerle bir araya gelen Başkan Altay, Konya'nın manevi şahsiyetlerinden Hadimi Hazretlerinin türbesini de ziyaret ederek dua etti.

Son 5 yılda Taşkent ve Hadim'de önemli yatırımların hayata geçirildiğini belirten Başkan Altay, “İki ilçemize toplamda 100 milyon liralık bir harcama yapıldı. Özellikle bu bölgede kiraz üretimi ekonomiye çok fazla katkı yapıyor. Yayla yollarının yapılması da bu yatırım tutarı içinde önemli bir meblağ. Yerköprü Şelalesi bölgesinde yaptığımız projenin ilk etabı tamamlandı. İkinci etabı için kamulaştırma çalışmaları yürütülüyor. Böylece Yerköprü Şelalesi sadece Konya'nın değil, tüm Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olacak. İlçelerimizde şehir konakları, mahalle parkları ve yollarla birlikte topyekûn bir kalkınmayı arzu ediyoruz. Ayrıca Medeniyet Okulu Projemiz kapsamında da okullarımızı ziyaret ettik. Sadece fiziki belediyecilikte değil, sosyal belediyecilik anlamında da önemli projeler yürütüyoruz. Burada önemli olan şey ilçe belediyeleriyle ahenk içerisinde çalışmak. Hadim ve Taşkent belediyelerimiz bu konuda başarılı ilçelerimizden” diye konuştu.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu ile Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı da ziyaretleri ve ilçelere yaptıkları katkılar dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti. Programlara AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Abdurrahman Tüzün, Mehmet Ümütlü ile AK Parti Hadim İlçe Başkanı Saffet Duran ve AK Parti Taşkent İlçe Başkanı Mehmet Demirgül de katıldı.