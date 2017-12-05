SEDEP düzenlenen veli, öğrenci ve öğretmen seminerleri ile devam ediyor. Değerler eğitiminin farkındalığını arttırmak için gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Selçuk Üniversitesi Çocuk Gelişimi Uzmanı Pedagog Cengiz Çelik veli ve öğrencilerle bir araya geldi. Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ve katılımın yoğun olduğu programa Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar da katıldı. Çelik ilk olarak lise öğrencilerine hitap etti. Akşam gerçekleştirilen programın ikincisinde velilerle buluşan Çelik değerler eğitimi konusunda önemli konuların altını çizdi.

SEDEP’in 6 yıldır Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yürütülen bir eğitim programı olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bugün burada sizlere değerlerimizi tekrar hatırlatmak ve bizi biz yapan değerleri anlatmak adına bir dizi program düzenliyoruz. Bugün sizlerle yaptığımız programı akşam öğretmen ve velilerimizle tekrarlıyoruz. Aslında yapmaya çalıştığımız şey bütüncül olarak eğitime bir katkı sağlamak" dedi.

“En büyük gücümüz gençlerimiz”

Ülkenin genç insan kaynağına sahip olduğunu belirten Başkan Altay, "Ülkemizin dünya coğrafyasında büyük ve güçlü bir ülke olmak zorunda. Bugüne kadar çok büyük mesafe kat ettik ama daha da yapacak çok işimiz var. Eğer bu coğrafyada hayatta kalmak istiyorsak, etrafımıza yardım etmek istiyorsak güçlü olmak zorundayız. Bugüne kadar bizi buraya getiren insan kaynağımız, gençlerimiz ve enerjimiz. Gücümüzü siz gençlerden alıyoruz ve bundan sonra da geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sini siz inşa edeceksiniz. Buna inancımız tam. Bu sadece ülkemize olan sorumluluğunuz değil, tüm dünyadaki mazlumlar ve bu imkanı olmayan birçok genç Türkiye’deki gençlerden daha güzel ve daha mutlu bir dünya bekliyor. Onun için hep birlikte daha çok çalışacağız, daha çok gayret edeceğiz. SEDEP ile size bu yolda katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

"SEDEP uluslararası bir boyut kazanan bir program haline geldi"

SEDEP’in yeni bir takım uygulamalar ve etkinliklerle eğitime değer katmaya devam ettiğini ifade eden Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar,"Gelinen noktada SEDEP artık ilçe ve il sınırlarını aşan, ulusal hatta uluslararası bir boyut kazanan bir program haline geldi. Geçtiğimiz yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ve Balkan ülkelerinde de uygulanmaya başlandı. Bu yıl da bakanlığımızın teveccühü ile müfredatımızda değerler eğitimi yerini aldı. Artık tüm ülkemizde değerler eğitimi uygulanmaya başlanacak. Yine SEDEP’in bir takım etkinlikleri şu anda EBA’da yayınlanıyor. Örneğin geçen yıl birlikte uyguladığımız “İtimat Bakkaliyesi” önümüzdeki yıl aynı isimle ders kitaplarında gösterilmeye başlanacak. Bunlar bizim için gurur verici gelişmeler. Yine bu yıldan itibaren ülkemizdeki bütün öğretmenlerimiz “değerler eğitimi” eğitiminden geçirilecek ve diğer illerde de değerler eğitimi uygulamaları daha aktif bir şekilde yürütülecek" ifadelerini kullandı.

"Geleceğinizi hedefleyin"

Protokol konuşmalarının ardından seminere geçildi. Selçuk Üniversitesi Çocuk Gelişimi Uzmanı Pedagog Cengiz Çelik anlattığı gerçek yaşam hikayeleri ve uygulamalı anlatımlarıyla değerler eğitimine vurgu yaptı. Çelik, gençlere ve velilere eğitim hayatı, kariyer, aile ve sevgi konularında önemli paylaşımlarda bulundu. Mutluluk ve üzüntü kavramları hakkında çarpıcı tespitlerde bulunan Çelik “Siz mutluysanız çocuklarınız mutludur, siz mutluysanız aileniz mutludur. Peki mutluluk nedir sorusunu nasıl cevaplayabiliriz. Bence bunun cevabı şurada gizli. Siz istemediğiniz sürece sizi kimse mutlu edemez. Siz istemediğiniz sürece kimse sizi üzemez. Mutluluk ve üzüntü dediğimiz şey dışarıdan gelen uyarıcılara verdiğiniz anlamda gizlidir siz anlam veriyorsunuz siz isterseniz üzülüyorsunuz siz isterseniz mutlu oluyorsunuz. O zaman hayatınızda sizi üzen ve sizi mutlu eden uyarıcıları siz anlamlandırdığınız için hep mutsuzsanız sorun karşıdakilerde değil kendimize bir bakmamız lazım. Bu üzüntüyü biz anlamlandırıyoruz. Yani baktığımız pencere hayatımızda mutlu ya da mutsuz olacağımızı belirliyor" dedi. Gençlere başarı konusunda önemli tavsiyelerde bulunan Çalık,"Bugünden itibaren kendinize plan yaptığını takdirde başarıya ulaşabilirsiniz. Plan yapmadığınız takdirde herhangi bir başarıya ulaşmanız çok zor. Hayat size neyi verirse onu alırsınız. Ama hayattan koparırcasına almanız gerekiyor. Bunun içinde gelecek için plan yapmanız gerekiyor" dedi.