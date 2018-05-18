Başkan Altay: “Camilerimiz çocuklarımızla daha güzel”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan ayının ikinci iftarını Huzurevi sakinleri, Sevgi Evlerinde kalan çocuklar, yetimler, engelli derneklerinin yöneticileri ve üyeleri ile birlikte yaptı. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi bahçesindeki iftara ilgi bir hayli fazlaydı. Başkan Uğur İbrahim Altay, iftar öncesi sofraları tek tek gezerek misafirlerle yakından ilgilendi.

“Bugünkü tablo Konya Ramazanlarının güzelliğinin bir göstergesi”

“Ramazan Birlikte Güzel” sloganı ile yapılan iftar programında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Ramazan birlik, beraberlik, kardeşlik ayı. Bugünkü bu fotoğraf da aslında Konya’nın bunu ne kadar güzel yaşadığının bir göstergesi. Dün şehit aileleri ve gazilerimizle iftar etmiştik. Bugün siz değerli kardeşlerimizle ediyoruz ve bu benim için büyük bir mutluluk. İnşallah Ramazan, hepimiz için mutluluk ve huzur getirir. Tabii Filistin’de yaşadıklarımız bu Ramazan’ı biraz buruk geçirmemize vesile oluyor. İnşallah oradaki kardeşlerimiz için de dua etmenizi bekliyorum” diye konuştu.

“Camilerimiz çocuklarımızla daha güzel”

Ramazanlarda çocuklara ayrı bir önem verilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Altay, ailelerden bir de ricada bulundu. Başkan Altay, “Lütfen çocuklarımızın ellerinden tutup onları camiye getirin ve teravihte, namaz vakitlerinde onlarla birlikte olalım. Camilerimiz onlarla güzel ve onlar olursa geleceğimiz daha güzel olacaktır. Katılımlarınız dolayısıyla hepinize teşekkür ediyorum”dedi.

“Konya artık daha engelsiz bir şehir”

İftar programına katılan önceki dönem Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, güzel buluşma için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve ekibini kutlayarak, “Güzel bir ortam. Yıllarca birlikte olduk. Konya şimdi artık daha engelsiz bir şehir. Kardeşlerimizin şehrimizin her bölgesine ulaşabildiği bir şehir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a, Cenab-ı Hakk’tan muvaffakiyetler diliyor, bütün kuruluşlarımızı, derneklerimizi ve engelsiz şehir mücadelesinde bizlere bugüne kadar destek vermiş olan engelliler ile ilgili dernek başkanlarımıza, meclis üyemize, tüm kurum ve kuruluş yöneticilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Haklarınızı da helal etmenizi diliyorum” diye konuştu.

Ramazan’ın ikinci iftarını engelli, yaşlı ve sevgi evlerinde kalan vatandaşlarla yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ramazan ayının hayırlar getirmesini dilerken, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Bedriye Günaydın ise böyle güzel ve anlamlı program için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Programa, Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilal Erdoğan, Dr. İsmail Işık Yaşlı Bakım ve Huzurevi Müdürü Metin Üstündağ, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri, Konya’da faaliyet gösteren engelli derneklerinin başkan ve üyeleri ile Konya Büyükşehir Belediyesi’nin engelli personelleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Altay, Teravih sonrası vatandaşlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iftar programının ardından Karatay ilçesinde bulunan Karaveliler Caminde teravih namazı sonrası cami cemaati ve mahalle sakinleriyle buluştu. AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç’in de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Altay, mahalle sakinlerinin Ramazanlarını tebrik etti.