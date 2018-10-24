Başkan Altay, Çeltik ve Yunak'ta vatandaşlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında Çeltik ve Yunak'ta yatırımları inceleyip vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Altay, Çeltik ziyareti kapsamında ilk olarak Çeltik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Medeniyet Okulu programına katılarak çocuklarla sohbet etti.

“Çeltik çok daha güzel günlere ulaşacak”

Başkan Altay, burada yaptığı açıklamada Çeltik Anadolu İmam Hatip Lisesi yapımının İl Özel İdaresi tarafından başlatıldığını ve Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandığını hatırlatarak, “İlçelerimize bir taraftan fiziki belediyecilik projelerini yürütürken bir taraftan da Medeniyet Okulu ve Bilim Tırımız ile çocuklarımızın ufkunu açacak işler yürütüyoruz” ifadelerini kullandı. Altay, Medeniyet Okulu programının ardından Çeltik esnafını ziyaret ederek hayırlı işler dileğinde bulundu ve Çeltik Kent Parkı'nda vatandaşlarla buluştu.

“Amacımız milletimize memleketimize hizmet etmek”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası'nın konuşulduğu dönemlerde bu kadar uzak mesafelere nasıl hizmetlerin geleceği ile ilgili eleştirilerde bulunduğunu, ancak yeni yasanın ardından geçen son 5 yılda ilçelerde çok önemli değişiklikler olduğunu söyledi. Büyükşehir olarak 5 yılda Çeltik'e yapılan yatırım tutarının 32 milyon lira olduğunu kaydeden Altay, “Gece gündüz demeden elimizden gelen hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Şu anda da sizlerleyiz ve istişare ediyoruz. Önemli olan birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek. Bizim amacımız milletimize, memleketimize hizmet etmek. İnşallah bu yatırımlarla Çeltik çok daha güzel günlere ulaşmış olacak” ifadelerini kullandı.

“Başkan altay yunak esnafını ziyaret etti ilçe halkıyla buluştu”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çeltik'in ardından Yunak'a geçerek pazar yerinde esnafı ziyaret etti, ilçe halkıyla bir araya geldi. Başkan Altay, bugüne kadar Yunak'ta çok güzel hizmetlerin hayata geçtiğini belirterek, “Yunak'a 5 yılda toplam 90 milyon liranın üzerinde yatırım gerçekleştirildi. Bu tutar ilçe belediyemizin 10 yıllık bütçesine bedeldir. Büyükşehir Belediyesi olarak bu bedeli Yunak'ta hizmete dönüştürdük. Prestij caddeler, mahalle yolları, kapalı halı sahalar ve KOMEK'lerle birlikte Yunak'ı da metropol bir ilçe yapma konusunda hızla çalışıyoruz. 2013'ün sonlarında bizler ilçelere gelip Yeni Büyükşehir Yasası'nın ne kadar güzel olacağını anlatıyorduk. Ama bu meydanlarda başkaları da vardı ve onlar Büyükşehir Yasası'nın uygulanamayacağını, bir fayda sağlamayacağını, bu kadar uzaktan hizmetlerin planlanmasının ve koordinesinin mümkün olmayacağını anlatıyorlardı. Bugün aradan 5 yıl geçti, biz yine heybemizde yaptıklarımızı anlatıyoruz” dedi.

“Büyükşehir ile bütünleşince birçok yatırım aldık”

Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan da Konya Büyükşehir Belediyesi ile bütünleşen bir ilçe belediyesi oldukları için birçok yatırım aldıklarını kaydetti. Demirhan, ilçeye yapılan yatırımlar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Yunak programı kapsamında KOMEK Dönem Açılışı programına da katılan Başkan Altay, KOMEK'lerin Yeni Büyükşehir Yasası'nın ardından ilçelerde hizmete giren önemli değerlerden birisi olduğuna vurgu yaptı. Altay, KOMEK'in bir taraftan meslek edindirme hizmeti verirken bir taraftan da sosyal hayata önemli kaktı sağladığını ifade etti.

“Yunak'ta yol çalışmalarına 30 milyon lira harcandı”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Yunak programının son durağı Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı 2. Bölge Şefliği ziyareti oldu. Başkan Altay, “Özellikle yolların iyileştirilmesi bizim önceliğimiz. Yunak'ta son 5 yılda yaklaşık 30 milyon liralık bir bedel harcayarak hem prestij cadde hem de mahalle yollarının iyileştirilmesi gerçekleştirildi. Prestij caddemiz tamamlanmak üzere. Mezbaha yapımı için de KOP ile bir anlaşma yapıldı. İnşallah mezbahanın ihalesini de en kısa sürede yapacağız” diye konuştu.