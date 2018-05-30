Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Osman Seçgin ile birlikte Emirgazi’de ilçe sakinleriyle buluşurken, Karapınar’da düzenlenen iftar programına katıldı.

"Çocuklarımızın zihinlerinde bir Ramazan geleneği oluşturuyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iftar öncesinde masaları tek tek gezerek vatandaşlarla selamlaştı. Daha sonra Karapınarlılara hitap eden Başkan Altay, genciyle yaşlısıyla hep birlikte iftar sofrasında olmanın önemli olduğuna değindi. “Bence en önemlisi çocuklarımızla Ramazanı geçiriyor olmamız” diyerek konuşmasına devam eden Başkan Altay, “Onlar büyüdüklerinde zihinlerinde bu Ramazan fotoğrafı kalacak. Çünkü yaz Ramazanlarının son günlerindeyiz. Bundan sonra yavaş yavaş artık meydanlarda iftar programı yapmak zorlaşacak. Onun için çocuklarımız ve gençlerimiz için zihinlerinde bir Ramazan geleneği oluşturuyoruz. Bu geleneği oluşturan önceki dönem Büyükşehir Belediye başkanımız Tahir Akyürek’e bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

"Bir kardeşlik ve dostluk sofrası oluşmuş"

Programa katılan önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, iftar programının çok muhteşem bir görüntü sergilediğini kaydederek, “Karapınarlı hemşerilerimizin birçoğu burada. Burası bir kardeşlik, komşuluk, dostluk softası haline gelmiş. Belediye Başkanımıza Karapınar’daki belediyecilik ve hükümet yatırımlarında katkısı olan milletvekillerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

"Hiçbir zaman şahsi hesaplar yapmadık"

AK Parti Milletvekili Adayı Osman Seçgin ise, “Biz hiçbir zaman şahsımızla ilgili hesap yapmadık. Anadolu’da oluşturulan bin yıllık terkibin bozulmaması için Cumhur İttifakında olmak, Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek gerekiyordu onun için buradayız” diye konuştu. Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, ilçeye yaptıkları yatırımlar nedeniyle önceki belediye başkanı Tahir Akyürek’e ve şimdiki Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti. AK Parti Karapınar ilçe Başkanı Nadi Tartan da, düzenlenen iftar organizasyonunda vatandaşlarla bir araya gelinmesi nedeniyle Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Emirgazi’de yerel buluşmalar

Öte yandan, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, önceki dönem Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Osman Seçgin, il ve ilçe teşkilat mensupları Emirgazi’de Yerel Buluşmalar programı gerçekleştirdi. İlçede vatandaş ve esnaf ziyareti yapılarak bugüne kadar Emirgazi’ye yapılan yatırımlar, planlanan projeler ve yeni dönem hizmetlerinin ele alındığı Yerel Buluşmalar programında; AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya Milletvekili adayları, 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için Emirgazililerden güçlü bir destek istedi.