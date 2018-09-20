Başkan Altay, çocukların bisiklet mutluluğuna ortak oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Güle Oynaya Camiye Gel Projesi kapsamında merkezdeki camilerde bisiklet dağıtımı devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, proje kapsamında Karatay Karacihan Sekiz Köşe Camisindeki bisiklet dağıtım programına katıldı. Temmuz ve Ağustos aylarında 40 gün sabah namazına giderek bisiklet almaya hak kazanan çocukların ve ailelerinin mutluluğuna ortak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projede sona gelindiğini ve bisiklet dağıtımının hızla devam ettiğini kaydetti. Merkez dışındaki tüm ilçelerde bisiklet dağıtımının tamamlandığını söyleyen Başkan Altay, “Merkezde bisiklet dağıtımı devam ediyor. Sosyal medya hesaplarımızdan hangi camilerde hangi saatte dağıtım yapılacağı ilan ediliyor. Vatandaşlarımız bunu takip ederlerse herhangi bir sorun yaşamadan bisikletleri hediye ediyoruz. Çocukların gözündeki mutluluk ve ışık görülmeye değer. Camilerimizdeki bu cıvıltı camilerin sosyal hayatın merkezi olmasında önemli bir katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Merkezde hak eden çocuklar için bisiklet dağıtımını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, dağıtım yapılacak tarihleri ve camileri sosyal medya hesaplarından açıklıyor. Camilerde yapılacak dağıtımlardan 2 gün önce cami imamlarını dağıtım konusunda bilgilendiriyor. Hak sahibi çocukların bisikletlerinin montajı ücretsiz olarak anlaşmalı servisler tarafından yapılıyor.