Başkan Altay Derbent ve Hüyük'te incelemelerde bulundu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe buluşmaları kapsamında Derbent ve Hüyük'te yatırımları inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Konya İl Başkanvekili Ahmet Fatih Özboyacı ile birlikte ilk olarak Derbent halkıyla buluşan Başkan Altay, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Büyükşehir Belediyesinin Derbent'e 20 milyon liralık yatırım yaptığını belirtti. Başkan Altay, “Karatay Belediyemiz bir kapalı pazar yaptı. Selçuklu Belediyemiz bir düğün salonu yapıyor. Tüm bu yatırımlar ilçelerimizin geleceğinin çok daha güzel olması için. Buradaki insanımızın gelirlerinin arttırılması için, Devlet Su İşleri ve KOP ile birlikte tarımsal üretim ve hayvancılığın geliştirilmesi için önemli çalışmalar yapıyoruz” dedi. Altay, konuşmasında ülkenin içinden geçtiği ekonomik gelişmelere de değindi. “Türkiye'nin sesinin çok çıktığını düşünenler sesimizi kısmak için ekonomik bir saldırıyla bizleri terbiye edeceklerini düşünüyorlar” diyen Başkan Altay, “Ama bilmiyorlar ki bizim insanımız hiçbir zaman başını öne eğmedi. Dünyada nerede bir gariban ve mazlum varsa onların yanında oldu ve olmaya da devam edecek. Bazen bolluk oluyor bazen de darlık oluyor ama sonunda elhamdülillah Türkiye her zaman güçlü bir ülke olmaya devam ediyor. Türkiye artık dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi. Türkiye artık ayağa kalktı ve bir daha da diz çökmeye hiç niyeti yok” ifadelerini kullandı.

“Tek derdimiz hizmet etmek”

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye gayret ettiklerini belirten Başkan Altay, “Sahada sadece bizler varız. Dert dinleyen bizleriz, sizlerle hasbihal eden yine bizleriz. Diğerleri ise sadece seçimden seçime gelip sonra da kayboluyorlar. Bugüne kadar ne yapılmışsa AK Parti yapmıştır, bundan sonra da hep AK Parti yapacaktır. Bundan hiç endişeniz olmasın. Biz, halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğuna inanıyoruz. Biz size hizmetkar olmaya geldik. Bizim tek derdimiz var o da hizmet etmek” şeklinde konuştu.

Başkan Uğur İbrahim Altay, halk buluşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı son aşamaya gelen Derbent Anadolu İmam Hatip Lisesinde de incelemelerde bulundu. Altay, binanın çok uzun bir süre metruk olarak kaldığını, Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandığını, suni çim saha ve bahçe düzenlemesiyle birlikte lisenin Derbent'e önemli hizmetlerde bulunacağını dile getirdi. Altay, “Derbent, hoca ve hafızlarıyla ünlü bir ilçemiz. İnşallah buradan yetişecek çocuklarımızla bu geleneği devam ettirecekler” dedi. Büyükşehir olarak Derbent'e son 5 yılda 20 milyon liralık yatırım yaptıklarını hatırlatan Başkan Altay, en önemlisinin tarımsal kalkınmaya yaptıkları 6 milyon liralık destek olduğunu dile getirdi.

“28 Şubat sürecini yaşadığımız için bu yatırımın önemini biliyoruz”

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar ise, “Burası 30 yıllık serüveni olan bir yer. 28 Şubat sürecinde Çok Programlı İmam Hatip Lisesi olarak açılması gereken binayı bu sene açmayı Allah bizlere nasip etti. O süreçleri yaşadığımız için bunun kıymetini çok daha iyi anlıyoruz. Derbent Anadolu İmam Hatip Lisesi buranın eğitim kalitesini arttırdığı gibi manevi havaya da önemli katkı sağlayacak. Burada hafızlık müessesini de yeniden dirilteceğiz” diye konuştu.

“Hüyük'e son 5 yılda 55 milyon Liralık yatırım”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Derbent'in ardından Hüyük'e geçerek esnafları ziyaret etti ve ilçe halkıyla bir araya geldi. Başkan Altay, Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte ilçelerde büyük değişimler olduğunu kaydederek, Büyükşehir Belediyesinin Hüyük'te son 5 yılda yaklaşık 55 milyon liralık yatırım yaptığını vurguladı. Altay, “Tabii buraya yapılan en önemli yatırım çileğe yapılan yatırım. Buradaki çilek üretimine destek kapsamında 12 milyon adet fide dağıttık. Çünkü burada yaşayan vatandaşlarımızın artık gelirlerini arttırarak daha rahat bir şekilde yaşamlarına devam etsinler istiyoruz” ifadelerini kullandı. Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Şahin de ziyaretler ve yatırımlar dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ederek, el ele verdikleri müddetçe başarılamayacak bir şeyin olamayacağını söyledi.

Başkan Altay, şehir konağı ve kapalı pazar yerinde inceleme yaptı

Başkan Altay, Hüyük programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Hüyük Şehir Konağı ile kapalı pazar yerinde de incelemelerde bulundu. Hüyük'e prestij caddeden Konya'da ilk kez uygulanan rüzgardan üretilecek enerji santraline kadar çok sayıda yatırım yaptıklarını söyleyen Altay, “Hüyük Şehir Konağımız da tamamlanma aşamasında. İnşallah bir ay içinde açılacak. İçerisinde yüzme havuzundan saunasına kadar hanımlarımızın kullanacağı önemli bir merkez olacak. Hüyük Kapalı Pazar Yeri de artık son aşamada. Orası da en kısa sürede açılarak vatandaşımıza hizmet verecek. Amacımız ilçelerimizin yaşam kalitesini yükseltmek. Her iki eserimizin de ilçe halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.