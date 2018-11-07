Başkan Altay, Dünya Belediyeler Birliği Eş Başkanlığına seçildi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği olarak da anılan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Eş Başkanlığı'na seçildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkezi Barcelona'da bulunan ve Dünya Belediyeler Birliği olarak da anılan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanlığı'na seçildi. Dünyada binden fazla şehrin üyesi olduğu UCLG'nin Dünya Konseyi İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlendi. Toplantıya Konya Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Başkan Vekili Mahmut Sami Şahin katıldı. Toplantıda, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2019 yılı sonuna kadar Barcelona, Guangzhou, Paris, Strazburg ve Quito Belediye Başkanları ile birlikte UCLG Eş Başkanlığı'na seçildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, alınan kararın Konya ve Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, “Bizler, görevlerimizi yaparken öncelik verdiğimiz iki konu var, biri şehrin hem fiziki hem de manevi anlamda imarı, diğeri de insanımızın mutluluğudur. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı da bu konuda çok önemli çalışmalara imza atıyor ve yerel yönetimlere önemli bir yol gösterici konumunda. Bu gelişmenin milletimize, şehrimize, ülkemize ve dünyanın gelişmişliği ile kardeşliğine katkı sağlamasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler ile koordineli olarak sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yerel yönetimlerin sesi ve ortak tecrübe paylaşım platformu olan UCLG, yerel yönetimlerin sorunlarına çözüm yolları arıyor ve politikalar oluşturuyor.