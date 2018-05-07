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07 Mayıs 2018 18:33

Başkan Altay: “El ele gönül gönüle vereceğiz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a toplumun farklı kesimlerinden hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Başkan Altay: “El ele gönül gönüle vereceğiz”

07 Mayıs 2018 18:33


Geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan seçimle Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret eden sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, belediye meclisi üyeleri, esnaflar ve vatandaşlar hayırlı olsun temennisinde bulundular. Gün boyu yoğun olarak gerçekleşen ziyaretler ve temenniler için teşekkür eden Başkan Uğur İbrahim Altay da hep birlikte daha güçlü bir Konya için çalışacaklarını ifade etti. Altay ayrıca; “Konyamız birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin yaşandığı bir şehir. Öncelikli hedefimiz birlik beraberlik ve kardeşlik ruhumuzu daha yükseğe çıkarmak olacak. Konya genelinde tüm hemşehrilerimizin bize olan güvenlerine ve başarı dualarına şahitlik ediyorum. El ele, gönül gönüle vererek Konyamızı daha da geliştireceğiz” dedi.




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