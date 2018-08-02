Başkan Altay, esnaf odalarının başkanlarını ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ve birliğe bağlı esnaf odalarının başkanlarını ziyaret etti. İlk olarak KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, esnaf odalarının şehrin ekonomisine, istihdamına, birliğine ve dayanışmasına büyük katkı yaptığını söyledi. Hep birlikte el ele gönül gönüle Konya’nın gelişimine katkı sağlayacaklarını kaydeden Altay, “Esnaf odalarımızla düzenli olarak istişare toplantıları yapacağız. Bu ziyaretimizde de daha önce yaptığımız toplantının sonuçlarını değerlendireceğiz. Esnafımızın da oda yönetimleriyle şehir yönetimine katılmalarını amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Şehrimize ve insanımıza katkı yapmaya devam edeceğiz”

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak da, Konya’daki birlikteliğin Türkiye’ye örnek olduğunu kaydederek, “Konya Büyükşehir Belediyemiz ile ortaya koyduğumuz bu güzel ortam ve etkileşim hem esnafımıza hem de şehrimize katkı sağlamaktadır. Bizler Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere tüm belediyelerimizle şehrimize ve insanımıza katkı yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, daha sonra KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ile birlikte; Konya Şoför, Nakliyeci ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Şen, Yorgancılar, Çeyizciler, Tuhafiye, Yün ve Orloncular Odası Başkanı Ramazan Tezel, Bakkallar, Bayiler ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Feridun Göner, Tornacılar, Kaynakçılar ve Oto Tamirciler Odası Başkanı Emin Baranok, Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Aziz Güleç, Fırıncılar, Pideciler, Simitçiler, Kadayıfçılar ve Yufkacılar Odası Başkanı Vedat Honça, Demir ve Emsali Sanatkarları Odası Başkanı Mehmet Yüksel Kurt, Kahveciler, Çay Ocakları ve Büfeciler Odası Başkanı Cemal Çınardalı, Marangozlar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Dülgeroğlu, Kasaplar Odası Başkanı Davut Balbaloğlu, Bakır, Kalaycılar, Alüminyum, Züccaciye, Banyo Kazancıları, Güneş Enerjicileri ve Hırdavatçılar Odası Başkanı İbrahim Işık, Tenekeciler Odası Başkanı Fahri Uyanık, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Nevzat Kara ile Elektrikçiler Odası Başkanı Arif Yeşildaş’ı ziyaret ederek istişarelerde bulundu.