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22 Haziran 2018 15:33

Başkan Altay, esnafla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında BÜSAN Sanayi Cami’nde esnaf ve vatandaşla buluştu.

Başkan Altay, esnafla buluştu

22 Haziran 2018 15:33


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her Cuma şehrin başka bir camisinde vatandaşla bir araya geliyor. Başkan Altay bu kapsamda BÜSAN Sanayi Cami’nde namazın ardından vatandaş ve esnafla buluşarak hem vatandaşın Cumasını tebrik etti hem de esnafa hayırlı işler dileğinde bulunarak taleplerini dinledi. Cuma Buluşmalarımız güzel bir gelenek olduğunu belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bu vesileyle Cuma gününün rahmet ve bereketine ortak oluyoruz, hemşehrilerimizle hasbihal etme fırsatı buluyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Uğur İbrahim Altay’a programda AK Parti Konya Milletvekili Adayları Mehmet Akif Yılmaz ve Muhammet Zeren ile teşkilat mensupları da eşlik etti.




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