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01 Temmuz 2018 14:26

Başkan Altay Gazze Caddesindeki çalışmaları inceledi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Antalya Çevreyolu ile şehir merkezini birbirine bağlayacak ve Meram’ın en geniş caddesi olacak Gazze Caddesinde incelemelerde bulundu.

Başkan Altay Gazze Caddesindeki çalışmaları inceledi

01 Temmuz 2018 14:26

Altay, yıl sonuna kadar tamamlanacak caddenin Meram Yeni Yol ile Antalya Çevre Yolu arasında yeni bir bağlantı olacağını söyledi.


Meram bölgesinde yapılaşmanın önünü açacak ve Meram ile Selçuklu’yu birbirine bağlayacak önemli bir caddenin yapım çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, caddenin ilk etabında 2 bin 300 metrelik kısımda altyapı çalışmalarının tamamlandığını, asfalta hazırlık yapıldığını söyledi. Meram bölgesine 40 metre genişliğinde önemli bir cadde kazandırıldığını kaydeden Altay, “Caddeyle bölgede bir ana arter oluşturuyoruz ve mevcut ana arterlerimizi ring haline getiriyoruz. İkinci etapta kalan bir kilometrelik kısımla da Meram Belediyesinden ağır bakıma kadar kamulaştırma faaliyetleri yürütülüyor. Böylece yaklaşık 3,5 kilometrelik caddemiz tamamlandığında Meram Yeni Yol ile Antalya Çevre Yolu arasında yeni bir bağlantı, etrafında imar yapılaşmasını hareketlendirecek yeni bir ana cadde açılıyor. İnşallah yıl sonuna kadar Gazze Caddesindeki tüm çalışmaları tamamlamak istiyoruz” diye konuştu.


Gazze Caddesi, kamulaştırmalarla birlikte 20 milyon liraya mal olacak.




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