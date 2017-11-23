Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Öğretmenlik mesleğini kutsal kabul eden bir inancın mensubu olmaktan dolayı Allah’a şükrettiğini vurgulayan Başkan Altay mesajında, Hangi mesleği yaparsak yapalım bizi hayata hazırlayan ve bulunduğumuz makamlara gelmemizde ilk adımı atan öğretmenlerimizi hiçbirimiz unutmayız. En değerli varlığımız dediğimiz çocuklarımızı ve geleceğimiz diye adlandırdığımız gençlerimizi emanet ettiğimiz başka hangi meslek var? Tüm bu değerler öğretmenlerin elinde şekilleniyor. Bu vesile ile ilk, orta, lise ve üniversite eğitimimde bana değer katan, eğiten ve öğreten tüm öğretmenlerimi saygıyla selamlıyorum” dedi.

Selçuklu Belediyesi olarak her fırsatta eğitimin ve öğretmenlerin yanlarında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini kaydeden Başkan Altay, “Çünkü bizim için eğitim önceliktir. Selçuklumuzda 6 yıldır başarıyla uyguladığımız Selçuklu Değeler Eğitimi Programı (SEDEP)’te öğretmenlerimizin katkısı büyüktür. Bu nedenle tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. SEDEP ile en önemli hedefimiz çocuklarımızı çağın gerektirdiği bilimsel ve teknolojik donanımların yanında, milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirmektir. Dün olduğu gibi bu gün de ve Allah ömür verirse gelecekte de eğitime destek olmaya ve öğretmenlerimizle birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Her fırsatta okullarımızı ziyaret ediyor ve öğretmen arkadaşlarımızla yüz yüze görüşerek fikir alışverişinde bulunuyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile yayınladığımız bu mesajımı da öğretmenlerimize seslenerek bitirmek isterim; değerli eğitimci arkadaşlarım. Yürüdüğünüz bu mübarek yolda hepinize başarılar diliyorum. Allah çalışmalarınızda bereket ve güç versin. Büyük Türkiye’nin en değerli gücü olan insan kaynağımız sizlerin ellerinde şekillenecek, sadece ülkemize değil tüm coğrafyaya umut ışığı olacaktır. Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.