Selçuklu Belediye Başkanı Altay, "Uzun yaz tatilinin ardından çocuklarımız yeni eğitim öğretim dönemine başlıyorlar, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Selçuklu Değerler Eğitim Programı (SEDEP) yıl sonu etkinlikleri ile başlayan yaz tatili boyunca gerçekleştirdiğimiz birçok proje ile çocuklarımızın keyifli bir tatil geçirmelerini sağladık. Yaz spor okulları, kütüphaneler, hatıra yaz okulu, Kelebekler Vadisi, Macera Kulesi, çocuk oyun grupları, Güle Oynaya Camiye Gel projeleri gibi birçok proje ile çocuklarımız yaz tatilini dolu dolu geçirdiler. Her gün sabah namazı için erkenden kalkarak camiye giden çocuklarımıza gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde onların heyecanına tanık oldum. Yaz spor okullarında eğitim alan çocuklarımızın gururunu birlikte yaşadım. Kelebekler Vadisi ve Macera Kulesini dolduran çocuklarımız mutluluğu bizleri ziyadesiyle sevindirdi. Selçuklu Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımız için projeler geliştirmeye onların mutluluğuna ve başarılarına şahit olmaya devam edeceğiz” dedi.

Selçuklu Belediyesinden yapılan açıklamada, Selçuklu ilçesinin, 622 bin 846 kişilik nüfusu ile Konya’nın en büyük ilçesi ve Türkiye’de de 49 ilden daha büyük bir yerleşim yeri olduğu belirtilerek, "Genç nüfusu ile dikkat çeken Selçuklu’da, 0-19 yaş arasında 215 bin 319 kişi yaşıyor. Selçuklu Belediyesinin hizmet alanlarından en önemlisini çocuklar ve gençler oluşturuyor. Uzun ve sıcak tatil günlerini doyasıya eğlenerek geçiren çocuklar için ’İyi ki Selçuklu’da yaşıyorum’ sıradan bir cümle değil. Yaz spor okulları, kütüphaneler, tropikal kelebek bahçesi, macera kulesi, çocuk oyun grupları ve bu yaz çocuklara tatlı bir telaş yaşatan ’Güle Oynaya Camiye Gel’ projesi, Selçuklu’da çocukların yaz boyunca tatili dolu dolu geçirmelerini sağladı. Selçuklu’da yaşıyorsanız ve üzerinde renk renk formalarıyla yüzleri gülen birçok çocuk görüyorsanız şaşırmayın. Onlar Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okullarından eğitim alan 10 bin 130 öğrenciden sadece birkaçı. Evlerinden servislerle alınarak yüzmeden futbola, binicilikten satranca, wushu’dan kick-boks’a 20 branşta geleceğin şampiyonları Selçuklu’da yetişiyor. Modern ve nezih çok sayıda tesise sahip Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okullarında kentin farklı merkezlerinde ve noktalarında yer alan çok sayıda merkezde eğitim veriliyor. Selçuklu’da spor yapan çocuk ve genç sayısı 25 bini geçti. Selçuklu’da tatillerin vazgeçilmez adreslerinden biri de kütüphaneler. 29 kütüphane ile yerel yönetimler arasında birinciliği kimseye kaptırmayan Selçuklu Belediyesi, öğrencilere sağlamış olduğu güzel ve nezih ortamlarla ders çalışmayı eğlenceli bir hale getiriyor. 262 bin kitap, sınırsız internet ve nezih bir ortamda tatillerini dolu dolu geçiren çocuklar yeni yıla hazırlanırken son çıkan kitaplara da kolayca ulaştılar. Sadece çocukların değil yetişkinlerin de hayret dolu bakışlarla izlediği Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip tropikal bahçesi. 98 türe ait 20 bin adet tropikal bitkiye ve farklı türlerde binlerce kelebeğe doğal yaşam alanı sunan Kelebek Bahçesini ziyaret eden çocuklar, yaz tatili boyunca dünyanın farklı coğrafyalarından gelen ve kanatlarında dünyanın tüm renklerini taşıyan kelebekleri görme hatta dokunma fırsatı buldular. Konya Tropikal Kelebek Bahçesini içerisinde bulunduran ve Konya’nın en büyük parkı olan Kelebekler Vadisi Parkı, Konya’da ilklere ev sahipliği yapıyor. Macera Kulesi ve Çiçek Bahçesi ile tatil günlerinde farklı deneyimler yaşayan 7’den 70’e tüm vatandaşları ağırlayan Kelebekler Vadisi Parkı, piknik severlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu. Ayrıca Selçuklu’ da bulunan 505 çocuk oyun grubu, çocukların rahat nefes alabildikleri ve oyun için hijyenik ortamların oluşturulduğu mekanlar çocuklara tebessüm ettirdi. Selçuklu’da yaz boyunca her sabah tatlı bir telaş yaşandı. Her sabah bin 723 çocuk erkenden uyandı, hazırlandı ve sabah namazı için yola çıktı. Bu arada anne ve babalarını da uyandırmayı unutmadılar. Selçuklu Belediyesi tarafından çocuklara cami sevgisini aşılamak için gerçekleştirilen ’Güle Oynaya Camiye Gel’ projesi 6-14 yaş arasındaki çocuklar için 224 camide uygulandı. Camiyi tanıyarak ve severek aslında en büyük ödülü kazanan bin 723 çocuk Selçuklu Belediyesi tarafından birbirinden kaliteli renk renk bisikletler ile ödüllendirdi." denildi.