Başkan Altay, gençlerle Çanakkale’de

tur Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın katılımıyla gerçekleşti.

Selçuklu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Konya’nın en büyük kültür projesi “Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor” organizasyonunda 2. etap sürüyor. Dev organizasyon kapsamında Selçuklu Belediyesi, ilçede eğitim gören tüm 11. Sınıf öğrencilerini uçakla Çanakkale’ye götürüyor. 102 yıl önce ecdadın kahramanlıklarına yerinde şahitlik eden Selçuklu Torunları yine aynı gün içinde uçakla Konya’ya dönüyor.

Projenin 34.’cü turu Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’da kahraman ecdada ve şehitlere dua etmek amacıyla Çanakkale Turuna katılan kafileyi yalnız bırakmadı. Başkan Altay, ziyaret kapsamında ilk olarak Çanakkale Valiliğini ziyaret ederek, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile görüştü.

Çanakkale’de özel tur otobüsleri ve rehberler eşliğinde karşılanan Selçuklu Torunları daha sonra feribot ile Gelibolu Yarımadası’na geçti. İlk ziyaretini Sultan Abdülhamid Han tarafından yaptırılan ve Çanakkaleyi geçilmez kılan tabyalardan Hamidiye Tabyası’nı ziyaret eden kafile burada tiyatro sürprizi ile karşılaştı. Sultan Abdülhamid Han ve dönemin zorlu koşullarını anlatan duygusal gösteri öğrencilerine duygu dolu anlar yaşattı. Daha sonra şanlı kahramanlık mücadelelerinin yaşandığı savaş cephelerini tek tek gezen Selçuklu Torunları’na gezi boyunca alan kılavuzları tarafından Çanakkale Savaşları hakkında bilgiler verildi. Ecdadın kahramanlıklarına yerinde şahitlik eden kafile ecdada dua etti.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir Gelibolu Yarımadası’ndaki ziyaret boyunca Başkan Altay ve kafileye eşlik etti. Öğle yemeğini Alçıtepe köyünde yiyen kafile ziyaretin öğleden sonraki kısmında Anzak Koyu ve 57. Alay Şehitliği’ni ziyaret ederken, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nde Çanakkale Savaşı sahnelerinin 3 boyutlu olarak anlatıldığı 11 salonda 1 saat 15 dakikalık tarih yolculuğu yaptı.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kahraman ecdada dua için Çanakkale’ye giden öğrencileri gezi boyunca yalnız bırakmadı. Tüm tur otobüslerini tek tek ziyaret eden Başkan Altay, öğrencilerle sohbet etti, öğrencilerin proje ile ilgili görüş ve önerilerini dinledi. Kusursuz organizasyondan dolayı Başkan Altay’a memnuniyetlerini ifade eden öğrenciler, Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür etti.

"Bu güzel proje tüm belediyelere örnek olsun"

Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor Projesi ile amaçlarının geçmişini bilen ve geleceğine yön veren nesiller yetiştirmek olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bu kapsamda her gün Selçuklu’nun 54 farklı lisesindeki 11. sınıf öğrencilerini uçak ile günü birlik Çanakkale’ye getiriyoruz. Programımız Selçuklu Belediyesi hizmet binası önünde başlıyor ve öğrencilerimiz 216 kişilik uçaklarla Çanakkale’ye günübirlik ziyarette bulunuyorlar. Toplamda 8424 öğrencimiz bu yıl Çanakkale’yi görüp ecdadlarını ziyaret etme imkanına kavuşacaklar. 39 programla perşembe günü bu yıl ki programımızı tamamlamış olacağız. İnşallah gelecek yıl Selçuklu’da eğitim gören tüm 10. sınıf öğrencileri Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor Projesi kapsamında Çanakkale’yi ziyaret edecekler. Burada ecdadın bu vatan uğruna bize nasıl fedakarlıklarda bulunduklarına,canları ve kanları pahasına bu toprakları nasıl savunduklarına şahitlik edecekler gençlerimiz geleceğin Türkiye’sinin mimarı olarak ülkemize hizmet edecekler" dedi.

"Bu organizasyon sırasında çocuklarını bize emanet eden tüm Selçuklu halkına teşekkür ediyoruz" diyen Başkan Altay," SEDEP projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu programda bize desteğini esirgemeyen Milli Eğitim Camiamıza, İl Müdürümüze, İlçe Müdürümüze, okul müdürlerimize, öğretmen arkadaşlarımıza ve rehberlerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca çocuklarımıza çokça teşekkür ediyoruz. Onlar bu ruhu burada hakikaten yaşıyorlar. Dönüşteki anketlerde de bunu en güzel şekilde yansıtıyorlar. İnşallah Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor Programı ülkemiz için hayırlı bir gelecek hazırlama adına tüm belediyelere örnek bir program olur" dedi.