Başkan Altay: "Gidilmedik yer, sıkılmadık el bırakmıyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, milletvekili adayları ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Güneysınır, Akören ve Çumra’da düzenlenen Yerel Buluşmalar Programları ile AK Parti İlçe Seçim Koordinasyon Merkezlerinin açılışlarına katıldı.

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Selman Özboyacı, ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensuplarıyla birlikte ilçe sakinleriyle buluşan Başkan Altay, Yeni Büyükşehir Yasası’nın hayata geçtiği 2014’ten sonra Konya merkezin yanı sıra 28 metropol ilçenin birçok önemli yatırım ve hizmete kavuştuğunun altını çizdi. Türkiye’nin 24 Haziran’da çok önemli bir seçim yapacağını kaydeden Altay, gece gündüz çalışarak; gidilmedik yer, sıkılmadık el bırakmamaya özen gösterdiklerini dile getirdi. Amaçlarının Konya olarak Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve AK Parti’ye en yüksek desteği sağlayabilmek olduğunu vurgulayan Altay, bu konuda Konya’ya ve ilçelerine olan inancın tam olduğunu dile getirdi.

"24 Haziran’da şer güçler büyük bir darbe yiyecek"

Önceki dönem Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, Konya’nın Anadolu çadırının orta direği olduğunu ve Osmanlı ile Selçuklu döneminde milletin her fedakârlık yapması gerektiğinde bu coğrafyanın ayağa kalktığını hatırlatarak, 24 Haziran’da Türkiye’nin yeni bir imtihana girdiğini, Türkiye ile uğraşan şer güçlerin bu tarihte büyük bir darbe yiyeceklerini söyledi.

24 Haziran seçimleri gençlerin seçimi olacak

Ülke olarak Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaşayacaklarının altını çizen AK Parti Konya Milletvekili Adayı Selman Özboyacı da “Gece gündüz demeden çalışacağız ve gençleri temsil etmenin gayreti içinde olacağız. 56 milyon seçmenin 17 milyonu 18 ile 30 yaş arası vatandaşımızdan oluşuyor. Yani her 3 seçmenden birisi genç. Dolayısıyla 24 Haziran Seçimi, gençlerin seçimi olacak” şeklinde konuştu.

"Türkiye ya güçlü olacak ya da 80-90’lı yıllar öncesine dönecek"

Türkiye’nin 2002 öncesindeki durumunu ilçe halkına hatırlatan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bu ülke bugünlere istikrar ile geldi, milletin desteği ile yürüdü. Millete rağmen ortaya konan senaryo ve projeler de hep hüsrana uğradı. 24 Haziran’da da Türkiye ya istiklali, istikbali isteyen, milletinden aldığı destekle hem bölgesindeki etkinliğini arttıracağı hem de dünyadaki haksızlığa dur diyebileceği süreci yönetecek ya da maalesef ABD’nin başlattığı projenin uzantılarıyla Türkiye 80-90 yıllarının öncesini yaşar hale gelecek. Ama milletimiz buna fırsat vermeyecek.”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, önceki dönem Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, il ve ilçe teşkilat mensupları, Güneysınır, Akören ve Çumra’da yerel buluşmaların yanı sıra İlçe Seçim Koordinasyon Merkezlerinin açılışlarını gerçekleştirerek esnaf ziyaretleri yaptı.