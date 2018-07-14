Başkan Altay: “Gönül belediyeciliği yapıyoruz”

24 Haziran Seçimleri çalışmaları, sonuçları ve önümüzdeki dönem planlamalarının istişare edildiği toplantıda konuşan Başkan Altay, gönüllere girmenin fiziki belediyecilik hizmeti kadar önemli olduğunu belirterek, “Gönül belediyeciliği yapacağız ve herkesi ziyaret edeceğiz. Yeter ki birlikte olalım ve hep birlikte hareket etmeye devam edelim” diye konuştu. Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplantıda 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri çalışmalarında gayret gösteren belediye başkanları, Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri ile teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Başkan Altay, “Çok önemli bir seçim atlattık. Ramazan ayıydı, zor ve sıcak bir süreçti ama hep birlikte gayret ettik. Önemli olan Cumhurbaşkanımızın birinci turda seçilmesiydi, bunu da başardık. Konya tabii ki her zaman takip ve merak edilen bir şehir. Konya, hem Cumhurbaşkanımıza ve hem de partimize büyükşehirler içerisinde yine en yüksek destek veren il oldu. Bu önemli bir başarıdır” ifadelerini kullandı. 24 Haziran Seçim çalışmaları vesilesiyle bütün ilçeleri ziyaret etme ve yapılan hizmetleri görme imkanı da bulduklarını kaydeden Başkan Altay, “Bu süreçte Büyükşehir Belediyemizin ne kadar önemli hizmetler yaptığına şahitlik etmiş olduk. İnşallah bundan sonra yaptığımız toplantı ve bu tür istişareler, sahada aldığımız izlenimlerle daha büyük işler yapmak için gayret edeceğiz. İnşallah gelecek Konya için daha güzel olacak. Bundan en ufak bir şüpheniz olmasın” dedi.

“Gönüllere girmek çok önemli”

Belediyecilikte hizmetin çok önemli olduğunu, ancak gönüllere girmenin fiziki belediyecilik hizmeti kadar önemsenmesi gereken bir husus olduğunu vurgulayan Altay, “Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerdeki konuşmasında bu konudaki mesajını verdi. Gönül belediyeciliği yapacağız ve herkesi ziyaret edeceğiz. Yeter ki birlikte olalım ve hep birlikte hareket etmeye devam edelim” diye konuştu.

“24 Haziran sonrasındaki büyük yürüyüşümüz başladı”

Toplantıya katılan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da 24 Haziran seçim çalışmaları boyunca büyük emek veren belediye başkanları, meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Angı, “24 Haziran seçimleri sonrasındaki büyük yürüyüşümüz başladı. Konya olarak hem seçim sürecindeki görev değişimi ve öncesindeki teşkilat kongre sürecini yürütmüştük. Yani aslında Konya büyük yürüyüşe zaten erkenden başlamıştı. Önümüzdeki dönem hem şehrimiz, hem milletimiz hem de ülkemiz için hayırlar getirsin” ifadelerini kullandı.