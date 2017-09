Başkan Altay: "Gücümüzü hemşehrilerimizden alıyoruz"

Selçuklu Belediyesi tarafından her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen Cuma buluşmaları devam ediyor. Hizmet kalitesine katkı sağlayan ve vatandaşların Başkan Altay ile görüşerek istek ve önerilerini ilettikleri buluşmalarının bu haftaki adresi Cumhuriyet Mahallesi oldu. Kocatepe Fatih Camii’nde kılınan Cuma Namazının ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye hizmetleriyle ilgili olarak gelen istek ve önerileri dinledi. Programda Başkan Altay’a, Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.

Selçuklu halkına belediye hizmetlerini her alanda en iyi şekilde sunmak için gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Altay, “Selçuklu’ da belediyecilik hizmetlerini halkımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Gelenekselleşen Cuma Buluşmaları ile gücümüzü aldığımız hemşerilerimizle, Selçuklu’nun geleceği için hasbihal ediyoruz. Bu buluşmalar, yapılan hizmetlerin anlatılmasına ve hizmet planımızın şekillenmesine katkı sağlıyor” dedi.

Selçuklu’da yaz dönemini yoğun bir hizmet tempo ile tamamladıklarını ifade eden Başkan Altay, "Fiziki belediyecilik çalışmalarımızla belirlediğimiz hedeflerin üzerine çıktık. İlçenin her noktasında yeşil alan ve fen işleri çalışmalarını aralıksız sürdüren ekiplerimiz daha yaşanabilir bir Selçuklu için aralıksız çalışıyor. Selçuklu halkının mutluluğu için yürüttüğümüz sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle de Selçuklu’ya değer katacak güzel işlere imza attık. Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Sille Baraj Parkı, yoğun ilgi üzerine ikinci etabını gerçekleştirdiğimiz Bilecik-Söğüt Kültür Turları, çocuklarımızın yaz döneminde camiyi tanıyıp sevmeleri için yaptığımız Güle Oynaya Camiye Gel Projesi ve 20 branşta on binlerce çocuğumuzun faydalandığı yaz spor okulları ile de dolu dolu bir yaz dönemini geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.