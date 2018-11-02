Başkan Altay: "Hemşehrilerimizle iç içe olmak bize güç veriyor"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğun İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında Gödene TOKİ Ensar Cami'nde esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Cuma Buluşmaları geleneğini Gödene TOKİ Ensar Cami'nde sürdürdü. Hizmet kalitesinin yükseltilmesine katkı için yapılan buluşmalarda bu hafta Gödene TOKİ sakinleriyle cuma namazı çıkışı bir araya gelen Başkan Altay, esnaflar ve vatandaşlarla istişarelerde bulundu. Başkan Altay, sürekli vatandaşlar ve esnaflarla iç içe olduklarını kaydederek, “Bizim hizmet ilkemiz, halkımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunmak ve birebir vatandaşlarımızın taleplerini dinleyerek buna göre hareket etmektir. Hemşehrilerimizle iç içe olmak, istişare etmek bizlere güç veriyor, çalışma azmi kazandırıyor. Bu nedenle de vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Meram İlçe Başkanvekili Muhammed Baysal da programda Başkan Altay'a eşlik etti.