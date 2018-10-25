Başkan Altay: "Hep birlikte çok daha güzel işler yapacağız"

Hep birlikte çok daha güzel işler yapacağız. Önemli olan birlik ve beraberlik içinde süreci yürütmek. Bu konuda Konya oldukça başarılı. İnşallah bundan sonra da bu hizmet yarışı artarak devam edecek” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında Tuzlukçu'da yatırımları inceleyip esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Altay'ın Tuzlukçu programının ilk durağı Büyükşehir Belediyesinin ilçeye kazandırdığı Tuzlukçu Fidanlığı oldu.

"İthal etme yerine fidan ve güllerimizi kendimiz yetiştiriyoruz"

Altay, Büyükşehir Belediyesinin Çumra ve Tuzlukçu olmak üzere ilçelerde iki fidanlığının olduğunu hatırlatarak, “Tuzlukçu Fidanlığımızı İl Özel İdaresinden 150 bin metrekare olarak aldık ve şu anda 289 bin metrekare alanda üretim yapıyoruz. Burada amaç ithal ürün almak yerine kendi şehrimizde kendi yerli ürünümüzü yetiştirmek. Buranın toprak yapısı ve ikliminden dolayı üretime önem veriyoruz. 70 bine yakın fidanımız var. Bir taraftan burada üretim yaparken diğer taraftan da Konya'yı güzelleştirmek adına şekilli budama yapıyoruz. Yine gül üretimimiz var” diye konuştu.

"Son 5 yılda Tuzlukçu'ya 27 milyon liralık yatırım yaptık"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasasının hayata geçtiği son 5 yılda Tuzlukçu'ya toplamda 27 milyon liralık yatırım yaptıklarını kaydederek, yatırımların artarak devam edeceğini dile getirdi.

Başkan Altay, Tuzlukçu programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi Aile Sanat ve Eğitim Merkezi'ni (ASEM) de ziyaret ederek burada eğitim alan kursiyerlerle bir araya geldi. Başkan Altay, özellikle ASEM ve KOMEK ziyaretlerinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, içinde yüzme havuzu, spor salonu ile dersliklerinin bulunduğu ve Tuzlukçu'nun en güzel binalarından birisinde hizmet veren ASEM'in öneminden bahsetti. Altay, “Bu yıl KOMEK'te 58 bin öğrencimiz var. 36 bin merkezde, 22 bin de ilçelerde. Biz bunu çok önemsiyoruz. Çünkü ilçelerimizde 22 bin insanın bizlerden hizmet alıyor olması bizim için mutluluk verici bir olay. İnşallah bu sayı daha da artarak devam edecek. Buralarda taraftan meslek edindirme kursları ve sportif faaliyetler yapıyoruz ama en önemlisi ilçelerimizin sosyal hayatına bir katkı sağlıyoruz. Her ne kadar ilçelerimizde insanımız birbirlerini tanısa da vatandaşlarımız arasındaki muhabbetin artmasına da vesile oluyor. Burada bir de kreşimiz var. Çocuklarımız kreşte zamanlarını geçirirlerken anneleri de hocalarımız tarafından eğitim alıyor. Bu bizim için büyük bir mutluluk kaynağı” diye konuştu.

"Birlikte çok daha güzel işler yapacağız"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tuzlukçu esnafını da ziyaret ederek ilçe halkıyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi olarak Tuzlukçu'da hayata geçirdikleri yatırımlar hakkında bilgi veren Altay, “Yeni Büyükşehir Yasası'nın ardından ilçelerimizde önemli projeler hayata geçti. 5 yıl önce biri çıkıp içinde yüzme havuzu, spor salonu ve hanımların KOMEK eğitimi alacağı bir bina yapılacak deseydi kimse inanmazdı. Ya da ilçenin ana caddesinin prestij cadde standardına kavuşacağını söyleseydi çok inandırıcı gelmezdi ama bugün gelinen noktada bu hizmetlerin hepsinin gerçekleştiğini görüyoruz. İnşallah bu daha başlangıç. Hep birlikte çok daha güzel işleri yapacağız. Önemli olan birlik ve beraberlik içinde süreci yürütmek. Bu konuda da Konya oldukça başarılı. İnşallah bundan sonra da bu hizmet yarışı artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.