Başkan Altay: "Hep birlikte şehrimize hizmet veriyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Muhtarlar Derneği’nin Genel Kurulu’nda muhtarlarla bir araya geldi. Genel kurulda muhtarlara hitap eden Başkan Uğur İbrahim Altay, sözlerinin başında geçtiğimiz günlerde vefat eden Karatay Muhtarlar Derneği Başkanı ve Göçü Köyü Muhtarı Ahmet Küçük’e Allah’tan rahmet diledi. 9 yıldır muhtarlarla birlikte Selçuklu’da hizmet ettiklerine vurgu yapan Başkan Altay, “Ortada bir başarı varsa da bu hep birlikte yakaladığımız bir başarıdır. Yeni seçildiğimiz görevde de gayret ediyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi zaten iyi yönetilen bir belediyedir. Başkanımız Sayın Tahir Akyürek Konyamıza çok önemli hizmetlerde bulundu ve şu anda yeni bir göreve talip oldu. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. İnşallah bundan sonra belediye başkanlarımızla birlikte Konya’ya hizmet edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Altay, muhtarlardan 24 Haziran’da destek istedi

24 Haziran’da çok önemli bir seçim olduğunu ve bu konuda bir çaba içinde olduklarını aktaran Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği muhtarlarımız verirler diye düşünüyoruz. Çünkü kendisinin muhtarlarımıza verdiği değer ortada. Sürekli Külliye’de muhtarlarımızı ağırlayarak ve onların sosyal haklarının iyileştirmesiyle ilgili çok önemli işler yaptı. Önceliğimiz 24 Haziran’ı kazasız belasız atlatmak. Cumhur İttifakımız inşallah çok yüksek bir oyla Konya’dan Cumhurbaşkanımıza destek olacak” dedi.

"MUBİS muhtarlarımız için hayırlı bir hizmet oldu"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, muhtarların konumları gereği her türlü hayırlı hizmetin içinde olduklarının altını çizdiği konuşmasında “Hem mahallelerimizde hizmetlerin tespit edilmesinde hem de diğer siyasi konularda destek oldular. MUBİS ile taleplerinizi zaten iletiyorsunuz. 8 bin 300’e yakın bir talep olmuş. Bunun 400’ü hariç hepsine cevap verilmiş. Bu çok hayırlı bir iş. İnşallah bundan sonra da bu uygulamaya devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı Celal abiye teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra görev alacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman muhtarlarımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Muhtarlarımız bizim uç beyliğimiz"

AK Parti Hükümetlerinin muhtarların birçok işini kolaylaştırdığını ve yükünü hafiflettiğini dile getiren Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli de “Muhtarlarımız bizim uç beyliğimiz. Bu bağlamda memleketimize hep birlikte hizmet etmenin gayreti içinde oluyoruz. Aylık olarak muhtarlarımızla toplantılar yapıyoruz ve muhtarlara kapımız her zaman açık. Bizler de yaptığımız her hizmetten dua alıyoruz. Bu konuda emeği olan herkesten Allah razı olsun” dedi.

"Başarımızın sırrı yerel yönetimlerle olan uyumumuz"

Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran ise muhtarların en büyük dostu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, muhtarlara maddi manevi desteğini hiçbir zaman esirgemeyen AK Parti Hükümetlerine, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve ilçe belediye başkanlarına teşekkür etti. AK Parti ve MHP Karatay İlçe Teşkilatları yöneticilerinin de katıldığı genel kurulda Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran güven tazeleyerek tekrar başkanlığa seçildi.