Başkan Altay: “İlçelerimizin cazibesi gün geçtikçe artıyor”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe buluşmaları kapsamında gittiği Bozkır'da yatırımları inceleyerek ilçe halkıyla buluştu.

Bozkır programı kapsamında ilk olarak ilçe esnafını ziyaret ederek Bozkırlılarla bir araya gelen Altay, daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen, ilçenin çehresini değiştirecek Çarşamba Çayı Rekreasyon Projesinde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesinin son 5 yılda Bozkır'a 77 milyon liralık yatırım yaptığını kaydeden Başkan Altay, “Bu ziyaretimizde de hem devam eden işlerimizi hem de bitmiş projelerimizi kontrol ediyoruz. Çarşamba Çayı Rekreasyon Projemiz ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 3 milyon liralık bir yatırım ilçemizin çehresini değiştirecek ve burası bir mesire alanına dönüşecek. Konya ile birlikte Bozkır'ın cazibesi de gün geçtikçe artıyor” dedi.

“KOMEK ve ASEM Sosyal Hayata Katkı Sağlıyor”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Abdurrahman Tüzün, Mehmet Ümütlü ve AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Memduh Çelmeli ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Bozkır Aile Sanat ve Eğitim Merkezini (ASEM) de ziyaret ederek dönem açılışını gerçekleştirdi. Bozkır KOMEK ve ASEM'in ilçenin sosyal hayatına önemli katkılar sağladığını kaydeden Altay, Bozkır'ın bu manada şanslı olduğunu dile getirdi. Bozkır'da bine yakın kursiyerin KOMEK ve ASEM faaliyetlerinden yararlandığını kaydeden Altay, “Yapılan tesislerimizin bu kadar yoğun bir şekilde kullanılıyor olması aslında yapılan işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Tesislerimizden faydalanan kardeşlerimize en iyi hizmeti sunmaya gayret ediyoruz. Yeni Büyükşehir Yasasının en büyük faydalarından birisi KOMEK ve ASEM'lerdir. Burada KOMEK'te meslek edindirme kurslarımız, ASEM'lerde de spor ve yüzme dahil birçok branşta eğitimler veriyoruz. İnşallah bu hizmetlerle ilçelerimiz de Konya'nın standardına kavuşmuş olacak” ifadelerini kullandı.