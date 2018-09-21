Başkan Altay: "İlçelerin standardını yükseltmek için çalışıyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Güneysınır'da yatırımları inceleyerek ilçe pazarında esnaflarla, ilçe merkezinde ise vatandaşlarla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe buluşmaları kapsamında Güneysınır'da yatırımları inceledi ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Altay, Güneysınır Belediye Başkanı İsmail Özcan ile birlikte Mevlana İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek Medeniyet Okulu programına katıldı. Altay, açılış kapsamında gerçekleştirilen tiyatro oyununu da öğrencilerle birlikte izledi.

"Amacımız size bilimi sevdirmek"

Öğrencilerle bir süre sohbet eden ve okula gelen Bilim Tırını da inceleyen Başkan Altay, Bilim Tırının Konya Bilim Merkezi'nin bir faaliyeti olduğunu hatırlatarak, “Konya Bilim Merkezi TÜBİTAK destekli Türkiye'nin ilk bilim merkezi. Amacımız, özellikle öğrencilere bilimi tanıtmak, sevdirmek ve ileride ülkemize hayırlı insanlar olabilmeniz için bir ışık yakabilmek. Onun için burayı ilgiyle takip edin. Konya'ya geldiğinizde de mutlaka Bilim Merkezimizi ziyaret edin. Orada çok daha güzel işler var. Böylece geleceğinize dair yeni ufuklar açılır” dedi.

Altay'ın Güneysınır'daki bir sonraki durağı Güneysınır İtfaiye Merkezi ile Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Şefliği oldu. Burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Altay, daha sonra Güneybağ Mahallesinde kurulan ilçe pazarını ziyaret ederek esnaflarla sohbet etti.

"Son 5 yılda Güneysınır çok önemli hizmetler aldı"

Güneybağ Parkı'nda da ilçe sakinleriyle buluşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Güneysınır'ın bütün seçimlerde AK Parti'ye en yüksek desteği veren ilçe olduğunu hatırlatarak, ilçe halkına teşekkür etti. Altay, Güneysınır'ın son 5 yılda çok önemli hizmetler aldığını belirttiği konuşmasını şöyle sürdürdü: “Özellikle yol çalışmalarında önemli mesafeler kat ettik. Sıcak asfalt uygulamaları ve şehir konağının tamamlanması ile birlikte üst yapıda da çalışmalar yapıyoruz. KOSKİ de altyapıda çok önemli faaliyetlerde bulunuyor. Bu hizmetler devam edecek. Yeni Büyükşehir Yasası'nın temel amacı da bu. Konya merkezdeki bu gelişmişliği merkez dışına yayarak buradaki insanların geçimlerini burada sağlamaları ve hayat standartlarının arttırılması için çalışmalar yapmak. Bizler de aynı azim ve kararlılıkla çalışıyoruz.”

"Yerli ürün konusunda dikkatli olalım ve daha çok çalışalım"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ekonomi konusundaki gelişmelere de değindi. Başkan Altay, “Burada hepimize düşen şey, alışverişlerimizde mutlaka yerli ürün kullanımına dikkat etmek. Bugün kullandığımız birçok ürün ithal. Ama ülkemizde de çok iyi markalar var. Tarım makinelerinde da yerli ürün kullanmamız gerekiyor. Türkiye sadece Türkiye'de yaşayanlardan ibaret değil. Dünyada ne kadar mazlum varsa gözünü Türkiye'ye çevirmiş durumda. Filistin'den Suriye'ye, Azerbaycan'dan Tacikistan'a kadar herkes bizim ne yaptığımıza bakıyor. Türkiye inşallah çok daha güzel günler görecek. Yeter ki bizler bu konuda biraz daha dikkatli olalım ve daha çok çalışalım” diye konuştu.