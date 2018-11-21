Başkan Altay: “İnsan odaklı çalışmalar yapıyoruz”

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şanlıurfa'da düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı'na katıldı.

UCLG Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı ile UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi'nin açılışına katıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 17 farklı ülkeden yaklaşık 400 kişinin katıldığı programda UCLG-MEWA'nın 2018 yılı çalışma döneminin yanı sıra 2019 yılının faaliyetleri değerlendirildi.

“Ulaşım ve çevre sorunu dünyamızı tehdit ediyor”

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, “Şehirleşme dünyada gerçekten hızlı bir şekilde gelişmektedir. Değişen ve gelişen kentler beraberinde sorunlarla büyümektedir. Ulaşım sorunu ve çevre sorunları da dünyamızı tehdit eden unsurların başında gelmektedir. O açıdan UCLG-MEWA'nın böylesi önemli bir konuyu gündeme alması son derece takdir edilecek bir konudur” ifadelerine yer verdi.

“Yerel yönetimler şehrin huzur ve refahından sorumludur”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Eş Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Devletin halka en yakın temsilcileri olan yerel yönetimlerin sorumlulukları yalnızca fiziki hizmetlerle sınırlı değildir. Şehir halkının huzuru ve refahı da yerel yönetimlerin sorumluluğundadır. İnsan odaklı çalışmalar gündemimizin en üst sıralarında olmalıdır. Çünkü mutlu insanların bir arada olduğu bir toplum düzenli, barış dolu bir dünyanın olmazsa olmazları arasındadır” dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ulaşımda akıllı tüm sistemleri devreye koyarak yönetmeye çalıştıklarına vurgu yaparak, artık büyükşehirlerin en önemli yönetiminin ulaşım olduğunun farkında olduklarını aktardı. UCLG-MEWA Eş Başkanı Muhammed Sadi, ulaşım problemlerine çözüm bulmak için çok önemli görevleri bulunduğuna vurgu yaparak, özellikle toplu taşımanın geliştirilmesi gerektiği söyledi.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman'ın yaptığı bilgilendirmenin ardından konuşan Arap Kentler Teşkilatı(ATO) Genel Sekreteri Ahmad Al-Sabeeh, taşımacılığın çok önemli bir gelişmişlik göstergesi olduğunu belirtirken; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Osman Toprak ise, 2050 yılına gelindiğinde şehirlerde yaşayan nüfus oranının yaklaşık yüzde 70'lere varacağını, bunun da beraberinde ulaşım sorunları oluşturacağını dile getirdi.