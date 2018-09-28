Başkan Altay İplikçi Cami'nde vatandaşlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında İplikçi Cami'nde esnaflar ve vatandaşlarla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında İplikçi Cami'nde esnaflar ve vatandaşlarla sohbet ederek istişare etti. Cuma Buluşmalarında belediye hizmetlerini vatandaşa anlattıklarını, mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini dinlediklerini belirten Başkan Altay, “Tüm hizmetlerimizi vatandaşlarımızın taleplerine ve ihtiyaçlarına göre yapmaya gayret ediyoruz. Bu bağlamda da her fırsatta hemşehrilerimizle istişare edip onların görüşlerine göre hizmetlerimizi de şekillendiriyoruz. Cuma Buluşmalarımıza bu manada önem veriyoruz. Bu vesileyle Konyalı hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm İslam âleminin Cuma gününü tebrik ediyorum” dedi. AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru da Cuma Buluşmasında Başkan Uğur İbrahim Altay'a eşlik etti.