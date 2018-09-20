Başkan Altay Kadınhanı ve Ilgın'da vatandaşlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe buluşmaları kapsamında Ilgın ve Kadınhanı ilçelerinde yatırımları inceleyerek vatandaşlarla buluştu. İlk olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan Ilgın Şehit Ali Gümüş İmam Hatip Ortaokulunda Medeniyet Okulu açılış programına katılan Başkan Altay, yine Büyükşehir tarafından okula kazandırılan çim sahada çocuklarla birlikte maç yaptı.

“Yerli ürün kullanımına dikkat edelim”

Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan ile birlikte sınıfları ziyaret ederek Medeniyet Okulu kapsamında okula kazandırılan Z Kütüphaneyi inceleyen Altay, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Öğrencilerin anne ve babalarını uyararak okul alışverişinde yerli ürün kullanımına dikkat etmesini isteyen Başkan Altay, “Sadece okul alışverişinde değil, bütün alışverişlerde yerli ürünleri kullanmaya dikkat edelim. Sizler anne babalarınızı uyarırsanız evlerde bir hassasiyet oluşur. Sizlerden umutluyuz. Hep birlikte Türkiye'yi daha ileri götürmek için gayret etmemiz lazım” dedi.

“Ilgın'a çok güzel bir caddeye kavuşuyor”

Daha sonra, Büyükşehir Belediyesi tarafından prestij cadde düzenlemesi yapılan Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde incelemelerde bulunan Altay, “Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Ilgınımıza 4,5 yılda 115 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Bunun önemli bir kısmı prestij cadde yapımı. Yaklaşık 15 milyon liralık maliyetle 8 kilometre uzunluğunda Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinin kaplama işlemi tamamlandı. Son etapta tretuvar işlemlerini yapıyoruz. Böylece Ilgınımız çok güzel bir caddeye kavuşuyor. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Başkan Altay Ilgın halkıyla buluştu

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Ilgın Kültür Merkezi'nde de incelemelerde bulunan Başkan Uğur İbrahim Altay, esnafları ziyaret ederek ilçe halkıyla ve muhtarlarla bir araya geldi. Yeni Büyükşehir Yasası'nın ilçelere çok önemli bir ivme kazandırdığını kaydeden Altay, bu sayede birçok büyük proje gerçekleştirildiğini kaydetti. Konuşmasında Türkiye'nin bir ekonomik saldırı ile karşı karşıya olduğunu belirten Altay, “Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. İnşallah daha da büyüyecek ve güçlenecek. Bu süreci de hep birlikte atlatacağız inşallah” dedi.

AK Parti İl Başkanvekili Hasan Çiftçi, Türk milletinin çok büyük badirelerden geçtiğini, bu süreci de atlatacağını belirterek, “Önemli olan sosyal ve manevi kazanımlarımızdan geri adım atmamak. Ekonomiyi bahane gösterip bize saldıranlar olacaktır. Uyanık olmak lazım. Millet olarak birlik ve beraberliğimizden asla taviz vermememiz lazım. Birlikte bütün zorlukların üstesinden geliriz” ifadelerini kullandı.

Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, Ilgın'ın 50 yılda almadığı yatırımları son 15 yılda aldığını belirterek, “Büyükşehir Yasası olmasıydı biz Ilgın'ın kanalizasyonu yapamazdık. Büyükşehir Belediyemiz sayesinde şu anda bitme aşamasına geldi. Kültür Merkezinin ve Hayvan Pazarının ihalesini yaptık. Prestij caddelerimizi görüyorsunuz. Ilgın artık farklı bir ilçe oldu. Bu yatırımların hepsinde Büyükşehir Belediyemizi emeği var” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay Kadınhanı'nda ilçe sakinleriyle buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ilgın İtfaiye Merkezi'ni de ziyaret ettikten sonra Kadınhanı'na geçti. Kadınhanı esnafını ziyaret ederek muhtarlar ve ilçe halkıyla buluşan Başkan Altay, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Kadınhanı'na 110 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını belirterek, yapılması gerekenlerin de en kısa sürede gerçekleştirileceğini söyledi. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik saldırıyı kısa sürede aşacağına inandıklarını belirten Altay, bunun için hep birlikte gayret göstermek gerektiğini dile getirdi. Altay, ilçe sakinlerinin Aşure Günü'nü de tebrik etti.

AK Parti İl Başkanvekili Hasan Çiftçi, Türkiye üzerindeki ekonomik saldırıların birlik ve beraberlik içinde atlatılabileceğini vurgulayarak, “Bundan sora bize düşen yerli üretmek ve yerli tüketmektir. Bu konuya hassasiyet göstermenizi rica ediyorum” dedi.

Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Nuri Ödük de Büyükşehir Belediyesinin ilçeye yaptığı yatırımlar nedeniyle Başkan Altay'a teşekkür etti.

Başkan Altay Medeniyet Okulu programına katıldı

Şakir Ersoy Ortaokulunda Medeniyet Okulu dönem açılışına katılarak sınıfları ve okula kazandırılan Z Kütüphaneyi ziyaret eden Başkan Altay, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Altay, Medeniyet Okulu kapsamında okula gelen Bilim TIR'ında da incelemelerde bulundu.

Kadınhanı'na yeni itfaiye merkezi

Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Kadınhanı Şube Müdürlüğü'nü de ziyaret ederek Kadınhanı İtfaiye Merkezi inşaatında da incelemelerde bulunan Başkan Altay, itfaiye hizmetlerinin ihtiyaç duyulduğunda en kısa sürede en hızlı müdahaleyi gerektirdiğini söyledi. Kadınhanı İtfaiye Merkezi'ni yenilediklerini kaydeden Altay, 1,6 milyon liraya mal olacak yatırımın en kısa sürede tamamlanacağını vurguladı.