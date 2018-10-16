Başkan Altay, Karapınar ve Emirgazi halkıyla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tamamlanan ve yapımı süren Büyükşehir yatırımlarını incelemek, vatandaşlarla bir araya gelmek amacıyla Karapınar ve Emirgazi'yi ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretlerini Karapınar ve Emirgazi'de yatırımları inceleyip vatandaşlarla bir araya gelerek sürdürdü. Başkan Uğur İbrahim Altay, ilk olarak Emirgazi ilçesine geçerek burada esnafları ziyaret etti. Esnaf ziyaretinin yanı sıra ilçe halkıyla da bir araya gelerek istişarelerde bulunan Başkan Altay, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası ilçelerde önemli yatırımların hayata geçirildiğini hatırlatarak, birlik ve beraberlik içinde Konya'nın bütün ilçelerinin gelişimi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Karapınar'da yatırımlar incelendi

Daha sonra Karapınar'a geçerek Büyükşehir Belediyesi Aile Sanat ve Eğitim Merkezini (ASEM) ziyaret eden Başkan Altay, esnafları ziyaret ederek ilçe halkıyla buluştu. İlçe ziyaretleriyle yapımı devam eden yatırımları incelediklerini, yeni yatırımlar için istişare ettiklerini belirten Başkan Altay, “Altyapı konusunda çok uzun yıllar yapılamayan birçok hizmet yapıldı. Şunu hepimiz gördük ki Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz koordine olduğunda sorunlar doğru tespit ediliyor ve o sorunların giderilmesi için gece gündüz demeden çalışılıyor. İnşallah çözülmedik iş kalmayacak. Bugüne kadar Karapınar'a Büyükşehir Belediyesi olarak 66 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi ve hala yatırımlar yapılmaya devam ediliyor” şeklinde konuştu.

“Büyükşehir ve ilçe belediyesi arasındaki uyum çok önemli”

İtfaiye teşkilatının Karapınar'da en iyi bir şekilde hizmet etmesi için araçları yenilediklerini ve ilçeye yeni bir itfaiye merkezi kazandırmak için inşaatın sürdüğünü kaydeden Başkan Altay, “KOSKİ de ilçede çok önemli altyapı hizmetleri yaptı. Karapınar Belediyemizle de uyum içindeyiz ve tüm hizmetleri koordineli bir şekilde yürütüyoruz” dedi.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ise, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte birçok önemli çalışmaya imza attıklarını belirterek, “Son yıllarda gerek altyapı gerekse diğer yatırımlar anlamında en fazla yatırım alan ilçeler arasındayız. Tüm bu destekler ve yatırımları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

16 derslikli Hotamış İmam Hatip Lisesinde inceleme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karapınar programı kapsamında Hotamış Mahallesi'ne geçerek altyapı çalışmaları ile Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 16 derslikli Hotamış İmam Hatip Lisesinde de incelemelerde bulundu.