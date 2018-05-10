Başkan Altay: “KOMEK, Konya sınırlarını aşan bir marka”

Altın Dokunuşlar Sergisini ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nın (KOMEK) Konya sınırlarını aşan bir marka olduğunu dile getiren Başkan Uğur İbrahim Altay, “KOMEK, Konya’nın her yerinde hizmet veren bir üniversite. KOMEK’e gelen vatandaşlarımız hem bir meslek edinerek önemli bir kazanım elde ediyorlar hem de sosyal hayata dahil oluyorlar” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 14. gerçekleştirilen, ‘Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni’ yerli yabancı binlerce sanatseveri ağırlamaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl “Selçuklu Saklı Değerler” temasıyla Konya Büyükşehir Belediyesi İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezinde açılan sergiyi gezerek ürünlerin sergilendiği stantları ve yapılan etkinlikleri tek tek inceledi. Burada Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu ve KOMEK yetkililerinden bilgi alan Altay, sergiyi ziyarete gelen vatandaşlarla da sohbet etti.

“KOMEK sınırları Konya’yı aşan bir üniversite, bir aile”

KOMEK’in Konya sınırlarını aşmış bir marka olduğunu kaydeden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Sadece bir kayıt döneminde 50 binlere ulaşan KOMEK, artık Konya’nın bütün ilçelerinde hizmet veren adeta bir üniversite ve bir aile. Katılımcılarımız ve kursiyerlerimiz burada bir taraftan genel yeteneklerini yetiştirirken, diğer taraftan da dostluklar ediniyorlar, sosyal hayata dahil oluyorlar. Daha sonrasında da birçok arkadaşımız burada bir meslek edinerek önemli kazanımlar elde ediyor. KOMEK’in bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek çok daha güzel olacak” diye konuştu.

Başkan Altay, İğne Oyası anlık yarışmasında dereceye giren kursiyerlere ödüllerini takdim etti.