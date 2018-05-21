Başkan Altay: "Konya dünyaya örnek bir Ramazan geçiriyor"

İftar programlarına katılanlarla tek tek ilgilenen Başkan Altay, Konya’nın Ramazan’ın en güzel yaşandığı şehirlerden birisi olduğunu belirterek, Şehrimiz adeta oruç tutuyor, Ramazan’da kıyama kalkıyor. Ramazan’ın güzelliği de bu aslında. Konya bu manada tüm Türkiye’ye ve dünyaya örnek bir Ramazan geçiriyor” dedi.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram İlçesi’nde Büyük Kovanağzı, Yenice, Ladikli, Hacıisa, Arif Bilge, Batı Hadimi ve Küçük Kovanağzı mahallelerinin sakinleri ile iftarda buluştu.

“Konya, Ramazan’ın en güzel yaşandığı şehirlerden birisi”

İlk olarak Çeçenistan Caddesi’ndeki iftar programına katılarak mahalle sakinleriyle tek tek ilgilenen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan’daki kardeşlik ve birlik-beraberlik duygusuna vurgu yaptı. Konya’nın Ramazan’ın en güzel yaşandığı şehirlerden birisi olduğunu belirten Başkan Altay, “Şehrimiz adeta oruç tutuyor. Adeta Ramazan’da kıyama kalkıyor. Bugün de burada çok güzel bir manzara var. Sokağımız adeta şenlenmiş. Ramazan’ın güzelliği de bu aslında. Konya bu manada tüm Türkiye’ye ve dünyaya örnek bir Ramazan geçiriyor. Bu Ramazan yaz Ramazanın sonlarından birisi. Dolu dolu yaşamak için büyük bir fırsat. Özellikle çocuklarımızı da Ramazan’a dahil edelim. Camilere, teravihlere onları da götürelim. Şu anda sofralarda birlikte olduğumuzu gibi camilerde de birlikte olun” şeklinde konuştu.

“Tüm ümmet coğrafyasının huzura kavuşması için dua edelim”

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay daha sonra Arif Bilge Mahallesi’ndeki ikinci iftar programında da binlerce mahalle sakiniyle buluştu. İftar vakitlerinin duaların en makbul olduğu anlar olduğunu hatırlatan Başkan Altay, “Onun için sizlerden önce şehrimize, ülkemize, sayın Cumhurbaşkanımıza ve ümmet için dua etmenizi istirham ediyorum. Zor günlerden geçiyoruz. Bugün birlikte olduğumuz gibi birlik ve beraberliğimiz zor zamanlarda üstesinden gelecektir. Ramazan, paylaşmak demek, Ramazan bereket demek. Bugün siz de yaşlısıyla, genciyle, çoluğuyla çocuğuyla hep beraber bu bereketi paylaşıyoruz. Biz burada huzur içinde iftar yaparken tüm ümmet coğrafyası da bu huzura kavuşması için mutlaka dua edelim” ifadelerini kullandı. İftar programlarına katılan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Büyükşehir Belediyemizin bereket sofrasında bizleri bir araya getiren Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ederim. Güzel Meramımızın gelişmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.