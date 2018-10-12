Başkan Altay: "Konya ruhunda değişim olan ve değiştiren bir şehir"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl ve merkez ilçe gençlik kollarındaki gençlerle buluştu. Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezinde düzenlenen programda Konya'daki gençlik çalışmaları, gençlerin sorunları ve talepleri konuşulurken, gençlere yönelik projeler de istişare edildi.

“Konya ruhunda değişim olan ve değiştiren bir şehirdir”

Konya'nın genç nüfus oranının çok yüksek olduğu belirten Başkan Altay, “Konya aslında kadim bir başkent ama genç bir şehir. Çünkü yüz binlerce gencin ve yüz binin üzerinde üniversite öğrencisinin yaşadığı bir şehirdeyiz. Konya, ruhunda hep bir değişim olan ve değiştiren bir şehir. Bu bağlamda da gençlik, bizler için çok kıymetli ve önemli. Gençlik faaliyetlerinde parti teşkilatlarımızın önemi de bu anlamda kıymetli. Burası bir okul ve bu okulda yetişecek gençlerimiz de inşallah gelecekte ülkemize çok önemli hizmetlerde bulunacaklar. Bizler bir dava bilinci ile hareket ederek hizmet ettiğimizin farkındayız ve bu ruhla yaşıyoruz. Sizlerin de bu yaşta bu bilinçte olmanız bizim için çok kıymetli. İnşallah buradan edindiğiniz tecrübeler de ülkemizin geleceğinde çok önemli kazanımlar olacaktır” şeklinde konuştu.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerin her türlü talep ve görüşlerine açık olduklarını kaydeden Başkan Altay, yöneticiler olarak kendilerine düşenin gençlerle istişare ederek doğru işleri yapmak olduğunun altını çizdi. Altay, “Bir döneminizde bir nesil gelip geçiyor. Eğer temas edebilir ve onunla aynı duyguyu paylaşabilirseniz bir katkınız oluyor. Başladığımız günden bu yana 10 yıl geçmek üzere. Yaptıklarımız zihinlerde kalıyor ama yapamadığımız daha bir dünya iş var. Onun için birlikte olur ve birlikte hareket edebilirsek önemli kazanımlar elde edebiliriz” dedi.

“Başkanımız şehrimize genç siyasi bir ruh kazandırdı”

AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru ise ülke ve şehir olarak yoğun bir sürece girdiklerini, bu süreçte gençlere büyük bir sorumluluk düştüğünü kaydetti. Koru, “Yüz yüze daha çok entegre bir şekilde çalışması gereken ve her seçimde olduğu gibi önümüzdeki seçimde de toplumun nabzını tutacak genç kadrolar ve bu kadroların ana beyinlerisiniz. Selçuklu Belediye Başkanlığı döneminden itibaren hakikaten gençlik çalışmalarına, genç siyasetçilere ve bürokratlara verdiği önem ile ehemmiyetinin yanı sıra şehrimize kazandırdığı genç siyasi ruhu çok net bir şekilde hissedebildiğimiz bir başkanımız var. Verdiği desteklerden dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı