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18 Temmuz 2018 11:37

Başkan Altay Konyalı firmaları tebrik etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin ilk ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşları listesinde yer alan firmaları tebrik ederek, bunun Konya ve ülke ekonomisi açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

Başkan Altay Konyalı firmaları tebrik etti

18 Temmuz 2018 11:37


Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, Konya Sanayi Odası (KSO) Başkan Vekili Ömer Saylık ile ilçe oda ve borsa başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Başkan Altay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Konya’nın gelişmesi, ilerlemesi ve daha da güzelleşmesi adına şehrin bütün dinamikleri olarak çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Türkiye’nin İlk 500 ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinin açıklanmasının ardından listelerde 21 Konyalı firmanın bulunmasını önemsediklerini kaydeden Başkan Altay, söz konusu başarı dolayısıyla firmaların yöneticilerini ve çalışanlarını kutladı. Yüzlerce yıl üretimin, ticaretin, sosyal hayatın ve ilmin merkezi olan Konya’nın bugün de sanayicilerin, girişimci ve tüccarların büyük gayretleriyle gücünü ve bu konumunu korumayı sürdürdüğünü kaydeden Altay, “Tabii ki bu başarıda şehrimizin çalışkan insanının yanı sıra hükümetimizin uyguladığı akılcı politikalar ve siyasi istikrarın da payı büyüktür. Söz konusu üretim ve başarının artarak devamı adına bizler de elimizden gelen her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Bu vesileyle Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya Sanayi Odamızın değerli başkanları yönetimleri ve üyelerini, tüm Konyalı sanayici, tüccar ve girişimcilerimizi bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.


KTO Başkanı Selçuk Öztürk ile KTB Başkanı Hüseyin Çevik de şehrin gelişimine ve büyümesine katkı sağlamak için hep birlikte işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, kendilerine verdiği destek nedeniyle Başkan Altay’a teşekkür etti.




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