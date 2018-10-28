Başkan Altay: “Konya'mızı beraber geleceğe taşıyalım”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, MÜSİAD Konya Şubesi ve Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformunun işbirliğiyle düzenlenen “Yerel Yönetimler ve Konya'nın Vizyonu” konulu programda Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini, proje ve gelecek vizyonunu anlattı. Başkan Altay, “Bu şehir hepimizin ve geleceğe dair önemli işleri böyle istişare edersek daha hızlı ilerleriz. Bu dönemin ön önemli faydalarından birisi de istişare etmek ve ortak akılla bu şehri yönetmek olacaktır” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi ile Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformunun işbirliğinde organize edilen “Yerel Yönetimler ve Konya'nın Vizyonu” programının konuğu oldu. Başkan Altay, programda davetlilere Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttükleri projeler, hayata geçirdikleri yatırımlar ile gelecek vizyonu hakkında bilgi verdi. Altay, konuşmasına Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik yürütülen operasyon sırasında olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit olan 2 asker için başsağlığında bulunarak başladı. Altay, “Milletimizin ne kadar büyük olduğu ve hangi şartlarda mücadele ettiğinin en önemli göstergesi bu. Allah rahmet eylesin, milletimizin başı sağ olsun” dedi.

“Bu dönemin en faydalı kısmı istişare etmek ve ortak akılla şehri yönetmek”

Konya'nın bir sivil toplum şehri olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya, sivil toplum kuruluşlarının organize olduğu, birlikte iş yapabilme kabiliyetine ulaştığı bir şehirdir ve neredeyse her konuda derdinizi anlatabileceğiniz, sizlere yardımcı olacak bir STK'mız var. Allah sizlerden razı olsun, iyi ki varsınız. Bizler de elimizden geldiğince sizlere destek olmak adına gayret ediyoruz. Özellikle son dönemde yapılan proje destek çağrılarıyla ve bina tahsisleriyle Konya'da sivil toplumun daha da güçlenmesi için gayret ediyoruz. Bu şehir hepimizin ve geleceğe dair önemli işleri buralarda istişare edersek daha hızlı ilerleriz. Bu dönemin en önemli faydalarından birisi de istişare etmek ve ortak akılla bu şehri yönetmek olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Konya hala başkentliğini sürdürüyor”

Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak Konya için çalışmaya devam ettiklerini ve Konya için hedefleri olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Konya, Türkiye'nin kalbindeki bu toprakları bize yurt eden bir medeniyetin başşehri. Yaklaşık 200 yıl boyunca başkentlik yapmış bir şehirde yaşıyoruz ve Konya, aslında hala bir başkent olmaya devam ediyor. Konya, değerlerin, maneviyatın ve huzurun başkenti. Bunu bu hale getiren de sizlersiniz. Konya'yı çok daha iyi bir hale getirmek için hep birlikte çaba sarf ediyoruz. Konya birçok işi başarmış; hem şehircilikte, hem sanayide hem de tarımda çok önemli bir şehir. Turizmde de çok önemli şeyler yapmaya çalışıyoruz. Konya Mevlana Müzesi başta olmak üzere 2,5 milyon turist ağırlayan bir şehir. Konya'ya gelenlerin mutlaka Beyşehir'e, Seydişehir'e Akşehir'e, Ereğli'ye, Karapınar'a, Bozkır'a ve daha birçok ilçemize gelmesini de sağlamamız gerekiyor.”

“Ekonomik saldırıların üstesinden hep birlikte geleceğiz”

Başkan Altay, son aylardaki ekonomik gelişmelere de değinerek, Türkiye'nin bunun da üstesinden geleceğinin altını çizdi. Altay, konuşmasının son bölümünde ise Millet Bahçesi, Ağır Bakım alanının Büyükşehir Belediyesine devri, Eski Sanayi bölgesinin taşınması, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası ilçelere yapılan yatırımlar ve çocuklara yönelik projeler hakkında da bilgi verdi. Programda konuşan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi Başkanı Ömer Faruk Okka, “MÜSİAD Konya Şubesi olarak kurulduğumuz günden bu yana gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve hazırladığımız çalışmalarla şehrimizin ekonomisine önemli katkılar sağladık. MÜSİAD bir işadamları derneğinin olmasının yanında şehrimizin ekonomik, kültürel ve sosyal alanda kalkınmasına da önemli katkılar yapmıştır. Her ne olursa olsun büyük Türkiye olma yolunda üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Konya Sivil Toplum Platformu Başkanı Muhsin Görgülügil ise Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Selçuklu Belediye Başkanlığı döneminden beri sivil toplum hareketini desteklediğini, Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde de bu desteğinin artarak devam edeceğine inandığını belirtti. Program sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, davetlilerin taleplerini dinleyerek, sorularını cevapladı ve istişarelerde bulundu.