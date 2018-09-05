Başkan Altay: “Konya’nın huzur şehri olmasında zabıtanın katkısı var”

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta Haftası dolayısıyla ilçe zabıta müdürlükleri ile birlikte çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda Konya Valisi Yakup Canbolat’ı ziyaret eden Büyükşehir, Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyeleri Zabıta Teşkilatı yöneticileri ve personeli, bir süre Vali Canbolat ile görüştü. Vali Canbolat, Zabıta Haftası’nı tebrik ederek başarılar diledi.

“Konya düzen ve intizamda Türkiye’ye örnek olmaya devam edecek”

Büyükşehir ve ilçelerin Zabıta Teşkilatı yöneticileri, Konya Valisi Yakup Canbolat ziyaretinin ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı da ziyaret etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm zabıtaların haftasını tebrik ederek, Konya’nın bir huzur şehri olarak anılmasında zabıtanın büyük emek ve gayreti olduğunun altını çizdi. Başkan Altay, “Arkadaşlarımız hem fedakarca hem de üstün bir gayretle çalışıyorlar. Onun için şehrimiz adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Büyükşehirlerde yaşanan birçok şikayet ve sorun aslında Konya’da ya yok ya da daha az. Bunun nedeni de suç oluşmadan gerekli kontroller ve denetimlerin yapılıyor olmasıdır. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ilçe belediye zabıtalarının da birlikte hareket etmesi, sahada denetimin daha güzel bir şekilde yapılmasına vesile oluyor. Bu konudaki desteğiniz dolayısıyla da sizlere teşekkür ediyoruz. İnşallah Konya düzen, intizam konusunda tüm Türkiye’ye örnek olmaya devam edecektir. Sizin çalışmalarınız şehrin insanlarının mutluluğunu arttırıyor” dedi.

Zabıta yöneticileri ve personelleri, Zabıta Haftası dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulunarak etkinlikler düzenleyecek.