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26 Temmuz 2018 16:28

Başkan Altay: "Konya’nın yaşam kalitesi şehir istişareleri ile artacak"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir İstişareleri programında vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları ve talepleri dinledi, çözüm için talimatlar verdi.

Başkan Altay:

26 Temmuz 2018 16:28


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Şehir İstişareleri programında vatandaşla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen programda vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek çözüm için talimatlar veren Başkan Altay, bu tür istişarelere büyük önem verdiklerini söyledi. Konyalılarla her zaman iç içe olduklarını, şehrin gelişimi için birlikte hareket ettiklerini kaydeden Altay, “Her gittiğimiz mecrada hemşehrilerimizle bir araya gelerek onlarla sohbet etme, istişare etme ve sorunlarını dinleme imkanı buluyoruz. Bundan sonra Şehir İstişareleri programları ile de hemşehrilerimizle bir araya gelmeyi sürdüreceğiz. Birlikte karar vermeye ve hizmetlerimizi vatandaşımızın görüşlerini dikkate alarak gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Ortak akıl yönetimi ile Konyamızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda bize destek veren hemşehrilerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


İstişare programına katılan Konyalılar da programdan son derece memnun olduklarını belirterek, Başkan Altay’a teşekkür etti.




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