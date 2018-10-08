Başkan Altay, Konyaspor-Beşiktaş maçında özel eğitim öğrencileriyle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesapları üzerinden aşure programına davet eden özel eğitim öğrencilerini Konyaspor-Beşiktaş maçına davet ederek Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Süper Ligin 8'inci haftasında Atiker Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasında Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileriyle bir araya geldi. Başkan Altay, kendisini sosyal medya üzerinden aşureye davet eden özel eğitim öğrencilerini, davete katılamayacağını belirterek, Konyaspor-Beşiktaş maçına davet etti. Altay, maç öncesinde Büyükşehir Belediye Stadyumu'na gelen öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Altay, “Böyle güzel atmosfere özel çocuklarımızın da şahit olmasını istedik. Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri de davetimize iştirak ederek bugün bizimle oldular. Birlikte güzel bir maç izleyerek hem yanlarında olacağız hem de birlikte maçı değerlendireceğiz. Bu konuda duyarlı olan ve bizleri kırmayıp gelen çocuklarımıza ve idarecilerimize teşekkür ediyorum” dedi.