Ziya Barlas, Çaybaşı, Uluırmak Ali Hoca ve Uluırmak Saka Mahallelerinin sakinleriyle buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarlarına katılarak vatandaşlarla birlikte iftarını yaptı. Meram İlçesi Zafer, Gazanfer, Fahrunnisa, Dr. Ziya Barlas, Çaybaşı, Uluırmak Ali Hoca ve Uluırmak Saka Mahallelerini buluşturan iki ayrı iftar programında mahalle sakinleriyle tek tek selamlaşan ve Ramazanlarını tebrik eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Mahalle İftarları çok güzel bir Ramazan geleneği. Genciyle, yaşlısıyla, çocuklarımızın özellikle zihninde hatıra kalacak bir organizasyonu oluyor. Zenginiyle, fakiriyle hep birlikte iftar yapıyoruz. Ramazan’ın ruhuna uygun ekmeğimizi, suyumuzu, mutluluğumuzu paylaşıyoruz. Konya, Ramazan’ın en güzel yaşandığı şehirlerden birisi. Şehrimiz adeta her mekanıyla, her sokağıyla oruç tutuyor. Bu organizasyonlar da birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştiriyor” dedi.

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 Haziran Cumartesi günü Konya’da olacağını belirten Başkan Altay, "Cumartesi günü saat 14:30’da Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamak üzere hepinizi bizzat davet ediyorum. İnşallah onu coşkuyla karşılayıp coşku ile uğurlayacağız. Konya zaten her zaman çok yoğun bir destek veriyor. İnşallah bu seçimlerde de gereğini yapacaktır” diye konuştu.

"Güçlü destek bekliyoruz"

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru da, iftar programları için Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ederek, “Şu anda Türkiye olarak çok büyük bir mücadelenin içinden geçiyoruz. 24 Haziran en kritik tarihlerden bir tanesi. Şu anda Türkiye 7 düvele karşı var olma mücadelesi veriyor. Sizlerden bir kez daha 24 Haziran’da büyük ve güçlü Türkiye için, geleceğimiz için, çocuklarımız için, devletimiz için destek istiyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iftar programlarının ardından Yazır TOKİ Camii’nde teravih namazı sonrası cami cemaati ve mahalle sakinleriyle buluştu. Başkan Altay, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeleri ve teşkilat mensuplarıyla birlikte mahalle sakinlerinin Ramazanlarını tebrik etti.