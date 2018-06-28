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28 Haziran 2018 11:46

Başkan Altay, Meram katlı otoparkı inşaatını inceledi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Son Durak bölgesine kazandırılacak yeraltı katlı otopark inşaatında incelemelerde bulundu.

Başkan Altay, Meram katlı otoparkı inşaatını inceledi

28 Haziran 2018 11:46


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Meram Son Durak Yeraltı Katlı Otoparkının inşaatını inceledi. Meram’ın Konya’nın önemli bir markası olduğunu dile getirerek bölgedeki otopark sorununu çözmek için gayret ettiklerini dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Meram Son Durak bölgesinde otopark sorununu çözmek için önemli bir çalışma yürütüyoruz. Konya’ya gelen ziyaretçilerin mutlaka uğradığı yerde otopark sorununun çözümü için yapmaya başladığımız otoparkımız hızla ilerliyor. Bin araçlık otoparkımız inşallah yılsonu itibariyle tamamlanacak. Böylece Meram’a gelecek ziyaretçilerimiz konforlu ve yeterli sayıda bir otoparka kavuşmuş olacak” ifadelerini kullandı. Altay, yine Büyükşehir Belediyesi tarafından Meram Son Durak’ta Tavus Baba civarında yapımı süren düzenlemelerle birlikte Meram’ın yeniden Konya’nın en gözde mekânlarından biri haline geleceğini de sözlerine ekledi. Yaklaşık 21 milyon liraya mal olacak Meram Son Durak Yeraltı Katlı Otoparkı, 3 katlı olarak inşa ediliyor.




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