Başkan Altay: "Milletimizden güç alıyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında Selçuklu Büyük Otogar Cami'nde esnaflar ve vatandaşlarla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her Cuma şehrin başka bir camisinde vatandaşlar ve bölgedeki esnaflarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Başkan Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında bu hafta Selçuklu Büyük Otogar Cami'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Altay, vatandaşların taleplerini dinleyerek istişarelerde bulundu. Cuma Buluşmalarının güzel bir gelenek haline geldiğini belirten Altay, “Bölgedeki vatandaşlarımız ve esnaflarımızla bir araya gelerek hasbihal ediyoruz. Cuma gününün de bereketiyle bu buluşmalarımız oldukça verimli ve faydalı oluyor. Cuma Buluşmalarımız sayesinde edindiğimiz izlenimlerle de gücümüzü ve çalışma enerjimizi aldığımız hemşehrilerimize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyor, milletimizden güç alıyoruz ” ifadelerini kullandı.

Cuma Buluşmasında Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ile Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Mahmut Sami Şahin de Başkan Altay'a eşlik etti.