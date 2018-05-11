Başkan Altay oda başkanları ile buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ve birliğe bağlı oda başkanları ile bir araya geldi. Sözlerinin başında hafta sonunda yapılan genel kurulda yeni seçilen birlik başkanı Muharrem Karabacak ve oda başkanlarını tebrik eden ve yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Başkan Uğur İbrahim Altay, “Esnaf odalarımız Konya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu. Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte bütün ilçe esnaf odalarıyla birlikte çalışmaya gayret ediyoruz. Hem Büyükşehir’de hem de esnaf odalarımızda yeni bir dönemdeyiz. Bunu esnafımızın ve vatandaşımızın lehine işler yapmak için kullanmamız gerekiyor. Her zaman her türlü talebinizi dinlemeye ve gücümüzün yettiği kadar yerine getirmeye razıyız” diye konuştu.

“Konya birlikte hareket etmeyi başarabilen bir şehir”

Şehir olarak birlikte hareket etmenin öneminden söz eden Başkan Altay, “Konya’nın bir güzelliği de birlikte hareket etmeyi başarabiliyor olmamız. Bunu arttırarak devam ettirmemiz gerekiyor. Şehrimizde bir uyum ve ahenk her zaman vardı. Valimiz, Garnizon Komutanımız, adalet ve emniyet görevlilerimiz, esnaf odalarımız, ticaret odamız, borsamız ve sanayi odamızla birlikte daha sık ve kurumsal ilişkiler kurmamız gerekiyor” dedi.

“Türkiye Cumhurbaşkanımız önderliğinde dünyanın en güçlü ülkesi olacak”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin son yıllarda çok önemli değişimler ve kazanımlar elde ettiğini, bu süreçte bazı zorluklar da yaşandığını dile getirerek, “Ama Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu ülke, dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olacaktır. Türkiye bölgede söz sahibi oldukça mücadele edeceği kişi sayısı ve baskı artıyor ama millet olarak bunun üstesinden gelebilecek güçteyiz. Yurtdışındaki birçok insanın tek bir beklentisi var. Hepsi gözlerini Türkiye’ye dikmiş ve dünyanın geleceği için yeni şeyler söylememizi bekliyorlar. Şu anda bunu her platformda dile getiriyoruz. Sonrasında da hep birlikte kenetlenmeyi arttırarak bunları fiilen değiştirecek güce de erişeceğiz” ifadelerini kulandı.

“Ülke olarak başkanlık sistemi ile rahat bir 5 yıl geçireceğiz”

“Dünyanın sistemi değişiyor ve bu sistemde Türkiye mutlaka gücüne göre bir yer alacaktır” diyen Başkan Altay, “Bölgemizde her gün yeni bir krizle karşılaşıyoruz. İran’da yaşananları görüyorsunuz. Bunların da bizlere küresel yansımaları oluyor. Tabii ki zahmet olmadan rahmet olmaz. Bunlar zahmetli zamanlar ama mutlaka bunlar da atlatılacak. İnşallah 24 Haziran seçimlerinde iyi bir sonuç alarak 5 yıl Başkanlık Sistemi ile rahat bir zaman geçireceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Her zaman milletimizin devletimizin yanında olduk”

Kendilerini ağırlayan ve hafta sonundaki KONESOB genel kuruluna katılımları dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür eden Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, “Başkanımız Uğur İbrahim Altay Başkanımıza hayırlı olsun diyoruz. 84 esnaf odamız, 8 bin esnaf ve sanatkârımızla Konya’nın en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. Bu örgüt, her zaman milletinin, devletinin, bayrağının vatanının yanında olmuştur. Hiç kimseden beklentimiz olmadan ülke ekonomisine ve istihdamına hep katkı sağladık. Hepimizin bir derdi var. Derdi olmayanın sevdası olmaz diyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibinin de Konya ile ilgili bir derdi var. İnşallah bizler de Büyükşehir Belediyemizin yapacağı hizmetlerle üzerimize düşen ne varsa yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, programda KONESOB’a bağlı oda başkanlarıyla tanıştı ve oda başkanlarının talep ile önerilerini tek tek dinleyerek not aldı. Programa Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, Büyükşehir Belediyesi Yöneticileri, KONESOB’a bağlı oda başkanları ve temsilcileri katıldı.