Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 14:05

Başkan Altay, oyunu kullandı

Konya’nı merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanlığı sitemi ve anayasa değişikliği halk oylamasında oyunu kullandı.

Başkan Altay, oyunu kullandı

16 Nisan 2017 14:05


Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, oyunu ailesi ile birlikte gittiği Alparslan Ortaokulu’nda 2309 nolu sandıkta kullandı.


Türkiye’nin çok önemli bir gün yaşadığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Referandumda biz de oyumuzu kullandık. Milletvekillerimiz mecliste çok yoğun bir çalışma yaparak sandığı milletin önüne getirdiler. Biz de 40 gündür yoğun bir şekilde referandumla ilgili süreci takip ediyoruz. Bugün de oyumuzu kullanarak bu süreci tamamlamış olduk. Ne zaman millete gitsek millet her zaman gereğini yaptı. Bu referandum sonucundan da milletimiz için en iyi neticenin çıkacağına inancımız tamdır. Referandum oylaması sonucunda milletimizin ve ülkemizin kazanmasını temenni ediyorum” dedi.


Başkan Uğur İbrahim Altay, daha sonra sandık kurulu görevlilerine ve emniyet mensuplarına teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
19
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    21°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 20 RECEB 1438
  • 17 Nisan 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :04:22
  • Güneş :06:05
  • Öğle :13:00
  • İkindi :16:43
  • Akşam :19:35
  • Yatsı :21:07
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!