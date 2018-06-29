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29 Haziran 2018 15:58

Başkan Altay Sadreddin Konevi Cami’nde vatandaşlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında Sadreddin Konevi Cami’nde esnaflar ve vatandaşlarla buluştu.

Başkan Altay Sadreddin Konevi Cami’nde vatandaşlarla buluştu

29 Haziran 2018 15:58


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her Cuma şehrin başka bir camisinde vatandaşlar ve bölgedeki esnaflarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Bu hafta Cuma Buluşmalarını Sadreddin Konevi Cami’nde gerçekleştiren Başkan Uğur İbrahim Altay, namazın ardından vatandaşların Cumasını tebrik etti. Başkan Altay, daha sonra Konya’nın manevi değerleri arasında bulunan, geçmişte birçok alim yetiştirmiş Sadreddin Konevi Hazretlerinin türbesini de ziyaret ederek kabri başında dua etti. İndirilen hatimlerin duasının da edildiği ziyarette Meram Belediye Başkanı Fatma Toru da hazır bulundu. Sadreddin Konevi’nin, Hazreti Mevlana gibi Konya’nın ve tüm Anadolu topraklarının iftihar ettiği tarihi şahsiyetlerden olduğunu kaydeden Altay, bu topraklarda yaşamış ve ebedi âleme göç etmiş tüm İslam âlimlerine Allah’tan rahmet diledi.




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