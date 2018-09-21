Başkan Altay, sağlıklı yaşam için çocuklarla pedal çevirdi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Çumra ilçesinde düzenlenen Çatalhöyük Bisiklet Turu'nda "Güle Oynaya Camiye Gel Projesi"nde bisiklet kazanan çocuklarla birlikte pedal çevirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her yıl 16-22 Eylül tarihlerinde kutlanan “Avrupa Hareketlilik Haftası” kapsamında Çumra'da düzenlenen Çatalhöyük Bisiklet Turu'na katıldı. Oldukça renkli görüntülere sahne olan etkinlik öncesinde açıklama yapan Başkan Uğur İbrahim Altay, "Güle Oynaya Camiye Gel Projesi" kapsamında 45 bin çocuğun bisiklet almaya hak kazandığını hatırlattı. Altay, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında da Çatalhüyük Bisiklet Turu'nda bisikletlerini alan çocuklarla birlikte bisiklet süreceği için mutlu olduğunu belirtti.

"Sağlıklı yaşam ve obezite ile ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz"

Konya'nın bisiklet altyapısı en iyi şehir olduğunu kaydeden Başkan Altay, “500 kilometrelik bisiklet yolumuzla bu konuda çok önemli mesafe kat ettik. Bundan sonrası için yapılması gerekenleri de planlıyoruz. İnşallah bisikletler daha çok hayatımızda olacak. Günümüzün problemi olan obezite ile mücadelenin ve sağlıklı yaşamın bir vasıtası olan bisiklet konusu ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi olarak önemli çalışmalar yapıyoruz. Bisiklet Federasyonumuzla birlikte özellikle Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Konya'dan başlatılmasıyla büyük bir farkındalık gerçekleşti. Bizler de 45 bin bisiklet dağıtarak Konya'da yeni bir hava oluşturduk” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, Güle Oynaya Camiye Gel Projesi'nde bisiklet kazanan çocuklarla birlikte bisiklet kullanarak pedal çevirdi. 2002 yılından bu yana her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası; çevre kirliliği ve karbon salınımı ile gürültüyü azaltmak, trafiği şehir merkezinde hafifletmek, park problemini azaltmak, bisiklet kullanımını arttırmak ve vatandaşı toplu ulaşım alternatiflerine teşvik etmek amaçlarını taşıyor.