Başkan Altay Sahip Ata Camisinde vatandaşlarla buluştu

Başkan Altay, Cuma Namazını kıldıktan sonra esnaflar ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Her Cuma vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelmeye özen gösterdiklerini ve bu sayede hem hasbihal ettiklerini hem de bölge halkının sorunları ile taleplerini dinlediklerini belirten Altay, “Cuma Buluşmalarımız; birlik beraberliğimizi artırıyor, istişarelerle şehrin yönetimine katkı sağlıyor ve Cuma Bayramımızı hemşehrilerimizle beraber geçirmemize vesile oluyor” dedi. AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru da Cuma Buluşmasında Başkan Altay’a eşlik etti.