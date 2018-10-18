Başkan Altay, Şehir İstişarelerinde AK Parti Kadın Kolları ile buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir istişareleri programlarına devam ediyor. Şehir istişareleri kapsamında AK Parti Konya İl, Karatay, Selçuklu ve Meram Kadın Kolları ile Selçuklu Kongre Merkezi'nde bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti'de görevli olan herkesin bir dava bilinciyle hareket ettiğini belirterek, kutlu bir davanın mensupları olduklarına inandığını söyledi. Görevlerinin ne olursa olsun en iyisini yapmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, çünkü büyük ve güçlü Türkiye'nin buna ihtiyacı olduğunu ifade etti.

"Bizim yapmamız gereken insanların derdini dinlemek"

Hanımların her zaman fedakarlığıyla öne çıktığına vurgu yaparak konuşmasına devam eden Başkan Altay, “Sahada özellikle ev ziyaretleri konusunda çokça gayret gösteriyorsunuz. AK Parti'nin başarısının temelinde hanımların siyasete dahil olması ve sahada çalışması yatıyor. Allah hepinizden razı olsun. Sahada ne kadar çok hizmet yaparsanız yapın eğer insanların elini sıkmıyorsanız, derdini dinlemiyorsanız yaptığınız hizmetler bir süre sonra eksi yazmaya başlıyor. Allah'a şükür ki, AK Parti'nin hizmet konusunda bir sıkıntısı yok. Hiç kimsenin aklına hayaline gelmeyecek işler gerçekleştirildi, projeler yapıldı. Bizim yapmamız gereken insanların derdini dinlemek ve çözebildiğimiz kadar yardımcı olmak. Bu konuda sizler daha çok vatandaşla iç içesiniz. İnşallah sizlerden aldıklarımızı cevaplamak için yeni bir sistematik oluşturmaya çalışıyoruz. Hizmette önceliğimiz hanımlar ve çocuklardır. Çünkü hanımları mutlu edebilirsek tüm aileyi mutlu etme imkanımız var. Özellikle şehir hayatında bunu yapmak için daha fazla çaba sarf etmek gerekiyor” diye konuştu.

Programa; AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan ile birlikte Selçuklu, Karatay ve Meram ilçe kadın kolları başkanları ve kadın kolları mensupları katıldı.