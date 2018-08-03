Başkan Altay, Şehir İstişarelerinde sarraflarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir istişareleri kapsamında Sarraflar Yeraltı Çarşısı esnafıyla bir araya geldi. Sarraflar Yeraltı Çarşısı’nda düzenlenen toplantıda esnafın sorunlarını ve isteklerini dileyen Başkan Altay, Sarraflar Yeraltı Çarşısı’nın şehir merkezinde hassas bir konumda bulunduğunu belirterek, çarşının kendileri için önemli olduğuna değindi. Başkan Altay, çarşının daha cazip hale getirilerek sorunlarının giderilmesi noktasında esnafla işbirliği halinde çalışacaklarını söyledi. Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Kuşdemir de sarraf esnafının sorunlarını dinleyerek kendilerinin yanında olan Başkan Altay’a teşekkür etti. Başkan Altay, toplantının ardından işyerlerini ziyaret etti.