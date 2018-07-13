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13 Temmuz 2018 13:37

Başkan Altay, Şehit Ömer Halisdemir Caddesindeki çalışmaları inceledi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram ile Selçuklu ilçelerini birbirine bağlayacak Şehit Ömer Halisdemir Caddesindeki çalışmaları inceledi.

Başkan Altay, Şehit Ömer Halisdemir Caddesindeki çalışmaları inceledi

13 Temmuz 2018 13:37


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram bölgesiyle Selçuklu bölgesini birbirine bağlayacak önemli ana arterlerden biri olan Şehit Ömer Halisdemir Caddesinde incelemelerde bulundu. Şehit Ömer Halisdemir Caddesinin Sivaslı Ali Kemal, Adakale ve Şefik Can caddelerini birbirine bağlayacak önemli ana arterlerden birisi olacağını dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “İlimize yeni caddeler kazandırmaya ve trafiği rahatlatmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Şehit Ömer Halisdemir Caddesinin şu anda bir şeridinde asfaltlama çalışması yapıyoruz. Asfalt işlemi bitene kadar arkadaşlarımız gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışacaklar. Bu şeritte trafiğin akışı sırasında diğer şerit işlemlere devam edecek. Şefik Can Caddesi ve Adakkale Caddesi bağlantısı için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.


Çalışmaların etaplar halinde kısa sürede tamamlanacağını belirterek, bölge sakinlerinden sabır rica eden Altay, çalışmalar tamamlanınca Konya’nın en güzel caddelerinden birine kavuşulacağını söyledi. 15 Temmuz’un yıldönümünde Şehit Ömer Halisdemir gibi bir kahramanının ismini Konya’nın en güzel caddelerinden birinde yaşatıyor olmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Başkan Altay, “Hizmetlerimizde şehit isimlerinin verilmesini önemsiyoruz. İnşallah Şehit Ömer Halisdemir Caddesi hem Konya trafiğini rahatlatacak hem de şehrin en güzel ana arterlerden biri haline gelecek” diye konuştu.


Şehit Ömer Halisdemir Caddesinin Tekke Caddesi ile Beyşehir Caddesi arasındaki etabında çalışmalar önümüzdeki hafta tamamlanacak. Ardından caddenin Tekke Caddesi ile Şefikcan Caddesi arasındaki bölüme geçilecek.




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