Başkan Altay, Selçuklu Belediyesi personeli ile vedalaştı

Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisin’de yapılan seçimle Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Uğur İbrahim Altay, Selçuklu’da birlikte çalıştığı personelle vedalaşmak üzere son kez bir araya geldi.

Selçuklu’da önceki dönem Belediye Başkanı Adem Esen’den aldığı bayrağı daha ileriye taşımak için 9 yıldır gayret ettiklerini ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Gece gündüz demeden hep birlikte çalıştık, birçok iş üretildi ve birçok proje hayata geçti. Ama bence en önemlisi Selçuklu’da bir ekip ruhu yakaladık. Hep birlikte gayret etmeyi, hep birlikte hareket etmeyi ve hep birlikte çabalamayı öğrendik. Eğer ortada bir başarı varsa bu hepimizin başarısıdır. Bugün Selçuklu hem nüfusuyla hem ortaya koyduğu projeler ve gelişmişlik endeksiyle Türkiye’nin en güzel ilçelerinden birisi haline geldi. Türkiye’nin takip ettiği bir ilçe haline geldi. İçinde yaşayan insanların mutlu olduğu, herkesin kendinden hissettiği bir şehre dönüştürmeyi başardık" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Altay, "Sizin hayat için verdiğiniz karar değil hayatın sizin için verdiği karar yolunuzu belirliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızın görevi bırakmasıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi bize tevdi edildi. İnşallah bundan sonra tüm Konya için çalışmaya gayret edeceğiz. Burada ortaya koyduğumuz vizyonu ve başarıyı tüm şehirde uygulamak için gayret edeceğiz. Umuyorum ki Konya’da da güzel şeyler olacak" diye konuştu.

“Önemli olan kubbede hoş bir seda bırakabilmek”

Selçuklu’da yeni bir sürecin başladığını ifade eden Başkan Altay konuşmasını şöyle tamamladı: “Bizde görevi yeni bir arkadaşımıza devredeceğiz ve süreç başladı. Belediye Meclisimiz toplanarak bir karar verecek ve o kararla meclis üyesi arkadaşlarımızdan birisi görevi devralacak. İnanıyorum ki görev alacak arkadaşımızda Selçuklu’ya çok katkı sağlayacaktır. Çünkü Selçuklu’nun kurumsal ve ekonomik yapısı çok güçlü ve daha bir çok şey üretecek güce sahip. Bu salonda oturanlar bunu başaracak güçte. Hepinize inanıyorum ve güveniyorum. İnşallah bundan sonra da hep birlikte gayret edeceğiz. Bu görevi bırakıyoruz ama aslında daha kapsayıcı bir göreve devam ediyoruz. Dolayısıyla Selçuklu’da birlikte olmaya devam edeceğiz. İnşallah yolda, sokakta, iş yaparken karşılaşacağız. Üzerimize düşenleri Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelerde olduğu gibi Selçuklu’da da yapmaya devam edeceğiz. İnşallah sonu hayrolur, sonuçta bu görevler bitiyor ve bu şehirde bizler ve çocuklarımız yaşamaya devam ediyoruz. Yaptıklarımız kalacak ve önemli olan kubbede hoş bir seda bırakabilmek. İnşallah öyle olmuştur. Ben hepinize 9 yıllık süremiz boyunca verdiğiniz destekler sebebiyle ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Bütün belediye çalışanlarının hazır bulunduğu veda töreninde Selçukluya hizmetlerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeynep Ümit Altınsoy tarafından çiçek takdim edildi. Selçuklu Belediye Başkan Vekili Tahir Özer tarafından da Başkan Altay’a kelebek mozaikli bir tablo hediye edildi.