Başkan Altay, Selçuklu Meclisine veda etti

Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Tahir Özer başkanlığında toplanan meclis üyeleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya geldi. Mayıs ayı olağan meclis toplantısında katılan Başkan Altay, meclis üyeleri ile tek tek görüşerek vedalaştı. Meclis üyeleri ile vedalaşmak üzere Selçuklu Belediye Meclisi toplantısına katılan Başkan Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Meclisinin ilçenin her bölgesine emeğinin geçtiğini, başarılı çalışmalara imza attığını ifade etti. Selçuklu’nun huzurlu bir meclis çatısı altında kurumsal güçlü yapısı ile Türkiye’nin en güzel belediyelerinden biri haline geldiğini ifade eden Başkan Altay, büyük başarıların altında takım ruhunun, birlik ve beraberliğin, azim ve çalışkanlığın bulunduğunu söyledi.

Sözlerine içimizden biri diyerek başlayan Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Tahir Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın, ilçeye belediye hizmetlerinin üstünde önemli projeleri, yatırımları, devasa tesisleri kazandırdığını ifade ederek, topluma muhabbet samimiyet hoşgörü ve çalışkanlık ekenlerin sevgi biçtiğini, karşılığını muhakkak gördüğünü söyledi. “Başkanımıza bizler şahidiz. Samimiyet, saygı, çalışkanlık ekti” diyen Özer, konuşmasında şunları söyledi: “Başkanımızı yakından tanıyan, tanımayan herkes başkanımıza ülfet besledi. Bu bizi gururlandırdı. Allah bir kulunu sevdiği zaman, o kişi çevresinde tanıdığı tanımadığı herkesin sevgisini kazanıyor. Bunun canlı örneğini yaşıyoruz. Büyükşehirdeki görevini de buradaki gibi geometrik olarak kat kat artıracağından hiç şüphemiz yok.”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın “Genç yaşta güzel bir göreve seçilmiş olması, enerjik olması da Konya için büyük bir şans” olarak değerlendirdiklerini ifade eden Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Tahir Özer sözlerine şöyle devam etti: “Kendilerini ilerde daha büyük görevlerin beklediğini görüyoruz. Konya gibi güzel bir memlekette Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçmesi bizleri onurlandırıyor. Yerine yine meclisimizden seçilecek arkadaşımıza şimdiden hayırlı olsun. İnşallah yine başkanımızın manevi desteği ile meclisimizin desteği ile Selçuklu için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz. Allah utandırmasın. Çünkü büyük yöneticilerin hepsi de belediyelerden çıkıyor. Yerel yönetimlerden çıkıyor. Biz öyle bir beklenti, öyle bir ümitle, öyle bir dua yapıyoruz ki her yapılan işte her zaman başarı umut ediyoruz. Her zaman başkanımızın yanında olacağız. Aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Yaptığı bütün hizmetler için meclisimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

“Konya’mız için hizmet etmeye devam edeceğiz”

Selçuklu’nun bugüne kadar başarılı bir şekilde yönetildiğini, önceki dönem belediye başkanlarının da azimle çalıştıklarını ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye personeli ile vedalaşırken yine aynı duyguyu yaşadığını, belediye meclisi ile de vedalaşırken hüzünlenmemenin elde olmadığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Bugün de meclisimizle vedalaşıyoruz. Tabii insan 9 yıl emek verdiği, çokça çalıştığı bir yerden veda ederken bir miktar hüzünleniyor. Ama güzel bir hatim oldu diye düşünüyorum. Çünkü bir taraftan da besmele oldu. Bir görev tevdi edilerek buradan ayrıldık. İnşallah büyükşehirde de sizlerin desteği ile Konya’mız için hizmet etmeye gayret edeceğiz. Başkan Vekilimizin de vurguladığı gibi Selçuklu bu güne kadar hep iyi yönetildi. Benden önce gelen Belediye başkanlarımız da Selçuklu için azimle çalıştılar. Biz de onlardan aldığımız çıtayı bir adım daha öteye götürmek için yoğun bir şekilde çalıştık” dedi.

“Yorulduk demeden, mazeret üretmeden çalıştık”

Selçuklu için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Yorulduk demeden mazeret üretmeden, ilçemize her alanda katma değer sağlamak amacıyla çalıştık. Selçuklu, ülkemizin en güzel ilçelerinden biri haline geldi. Bunu yaparken her zaman belediye meclisimiz ve çalışma arkadaşlarımız bize destek oldu. Hiçbir olumsuzluk yaşamadan daima müspet fikirlerle birlik ve beraberlik içerisinde huzurlu bir şekilde çalıştık. Hiçbir siyasi ayrım gözetilmeden ilçemiz için neler yapabiliriz konusunda bir şeyler üretmeye çalıştık. Yine hiçbir ayrım yapmadan bütün Meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada bir başarı hikayesi varsa bu hepimizin başarısıdır. Burada iki ve üç dönem belediye meclis üyeliği yapan arkadaşlarımız var. Burası aslında bizim için bir okuldu. Çok önemli tecrübeler edindik. Birçok işin temelini burada attık. Çünkü belediyecilik çok farklı bir iş. İnsanın doğumundan vefatına kadar her alanda her vakit hizmet etmek gerekiyor” dedi.

“Konya her şeyin en güzeline layık”

Konya’nın tarihten gelen önemli bir yapıya sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, “Konya şehircilik açısından birçok hizmetin öncüsü oldu. Sadece ülkemizde değil, dünya genelinde takdire şayan hizmetlerle öne çıktı. Bu vesile ile şehrimize 14 yıl hizmet veren değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir beye teşekkürlerimi sunuyorum. Konya için çok önemli hizmetlerde bulundu. Bundan sonra da Ankara’da şehrimiz için önemli hizmetlerde bulunacaktır. Biz de bu görevde mevcut projeleri en iyi şekilde sonuçlandırmak hem de yeni hizmetler sunmak üzere çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Selçuklu güçlü bir kurumsal kapasiteye sahip”

Selçuklu’nun yönetim olarak güçlü bir kurumsal kapasiteye sahip olduğunu ifade eden Başkan Altay sözlerini şöyle tamamladı: “Selçuklu ilçemiz, merkez nüfusumuzun yarısını, il nüfusunun üçte birini barındırıyor. Ekonomik ve kurumsal yapısı ile de çok güçlü bir belediye. Birçok alanda başarılı işler yapıldı ama Selçuklu adına en mutlu eden şeylerden birisi de kurumsal kapasitemiz. Çok nitelikli bir ekip oluştu. Belediye meclisi ile belediye çalışanları, yöneticilerimiz, teşkilatımız arasında sağlanan uyum ve ahenk kesintisiz süre geldi ve başarı sağlandı. Aynı kararlılıkla büyükşehir statüsünde de uyum içerisinde başarılı işler yapacağımıza inanıyorum. Selçuklu için verilen hiçbir emeğin boşa gitmeyeceğini düşünüyorum. Bütün meclis üyelerimize sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Meclis toplantısının sonunda meclis üyeleri ile hatıra fotoğrafı çekilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, meclis üyelerine başarılar diledi.