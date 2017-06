Selçuklu sadece Konya’nın değil Türkiye’nin cazibe merkezi olmaya devam edecek" dedi.

Bayram sonrası ilk mesai günüde Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye personeli ile bayramlaştı. Sabah erken saatlerde Fen İşleri, Park Bahçeler, Destek Hizmetler, Tesisler ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli ile bayramlaşan Başkan Altay, daha sonra sosyal tesislerde memur personelle bayramlaştı. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu bayramlaşma programına, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu ve bazı mahalle muhtarlar ve dernek başkanları da katıldı. Başarılı ve özverili çalışmaları nedeniyle personele teşekkür eden Başkan Altay, tüm çalışanların ve ailelerinin bayramını kutladı. Bugüne kadar yapılan işlerden ve elde edilen başarılardan dolayı tüm personele teşekkür eden Başkan Altay, “Selçuklu’da 8 yıl içinde park bahçelerden zabıta hizmetlerine, imardan ,emlak istimlaka kadar birçok alanda başarılı projelere imza atıldı. Bu bir başarı hikayesidir. Bunda hepinizin emeği ve katkısı var" dedi.

“Selçuklu’ya 500 Milyon TL’lik yatırım yapıyoruz”

2019 yılı Mart ayına kadar kesintisiz bir hizmet dönemi yaşanacağını ifade eden Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Tüm gözlerin belediye hizmetlerinde olduğu bir dönem yaşayacağız. Hizmet durmuyor devam ediyor ama belki anlatmaya fırsat olmuyor. Selçuklu’da şuanda sadece 2017 yılında tamamlanmış ve temeli atılacak projelerin toplam bedeli 350 milyon TL. Bunun yaklaşık 150 milyon TL’si tamamlanmış yatırımlar ve bu yıl hizmete girecek. 200 milyonluk da yeni yatırım için düğmeye bastık. Bunlara Park Bahçeler ve Fen İşlerindeki yatırımları da eklersek neredeyse 500 milyon TL’lik yatırım yapıyoruz. Bunlar büyük rakamlar. Bunların finansmanını çözmek, organizasyonunu tamamlamak, projelerini yapmak ve sonra da ayağa kaldırmak hakikaten çok zor bir iş. Hem yaptığımız hizmetlerle, hem kurumsal çalışmalarımızla, hem de ilçemizdeki sosyal imkanlarla sadece Konya’da değil Türkiye’de örnek gösterilecek bir belediye haline dönüştük. Artık mahallerimizde herkesin ulaşabileceği mekanlarda parklarımız, bahçelerimiz, çocuk oyun alanları, spor salonları, mahalle konakları bulunurken bir taraftan da birçok sosyal projeyi yürütmeye devam ediyoruz" dedi.

“Kurumsal yayıncılıkta Türkiye’de öncüyüz”

Selçuklu Belediyesinin özellikle kurumsal yayıncılık konusunda önemli adımlar atarak Türkiye’nin en prestijli kitaplarını çıkartan bir belediye olduğunu ifade eden Başkan Altay, "Özellikle Selçuklu mirası ile ilgili yaptığımız çalışmalar tüm Türkiye’de adından söz ettirir hizmetlere dönüştü. Önce tüm dünyadaki Selçuklu eserlerinin ve müze eserlerinin albümü, en son yine Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleştirilen Anadolu Selçuklu Mirası ve Müze Eserleri tamamlandı. Şuanda 2016 İslam Kültür Başkenti olması vesilesiyle 2006-2016 Mekke Panorama kitabı hazırlanıyor ve inşallah en kısa sürede yayınlanmış olacak. Yine Karahanlılar Döneminden kalma 10 ciltlik bir tefsirin güncellenmiş halini basmaya çalışıyoruz. Bunlar prestijli eserler olarak herkesin gıpta ile baktığı, üzerinde emek sarf edilmiş güzel işler" şeklinde konuştu.

“Çocuklarımızla ilgili güzel heyecanlar yaşıyoruz”

"Bugünlerde çocuklarımızla ilgili güzel heyecanlar yaşıyoruz" diyen Başkan Altay, "Güle Oynaya Camiye Gel’ projesi çok keyif aldığımız ve camilerimizin çocuk cıvıltıları ile dolduğu bir proje olarak hayata geçti. İki binin üzerinde kayıt var. İnşallah çocuklarımız 60 gün içinde 40 gün camiye devam ederek yaz aylarını daha eğlenceli geçirebilecekleri bisiklet hediyelerini kurumumuzdan alacaklar. Bir diğer heyecanımız da yaz spor okulları. Yaz spor okullarında da bugün itibariyle 10 bin 800 çocuğa ulaştık. İnşallah rakamın 12 bini bulmasını hedefliyoruz. 16 branşta 56 spor salonunda 350 antrenörle çocuklarımızı spora başlatıyoruz, ya da spor ile profesyonel olarak ilgilenmeleri için imkan oluşturuyoruz. Artık Selçuklu’da yaz spor okulları bir standart haline dönüştü. Neredeyse yılda 25 bine yakın çocuk bizden spor eğitimi alıyor" ifadelerini kullandı.

“Vatandaş memnuniyeti daima önceliğimiz”

Belediye hizmetlerinde standardı yükselterek çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Altay, "Burada bir ekip çalışması yürütüyoruz ve herkesin yaptığı iş çok kıymetli ve önemli. Bir ahenk ve uyumu yakalamış durumdayız. Sadece belediye çalışanları olarak değil, diğer kurumlarla ilişkilerimiz, muhtarlarla ilişkilerimiz bunların hepsi başarıyı ortaya çıkartan etkenler. İyinin iyisi her zaman var. Kendimizi geliştirmeyi bıraktığımız anda başarısızlık gelir. Onun için mutlaka yeni şeyler üretmek, standardı her daim yükselterek yenilikçi, ve inovatif olmamız gerekiyor. Bunların hepsi vatandaşa hizmettir. Nasıl biz bir kuruma gittiğimizde en hızlı ve en kaliteli hizmeti almak istiyorsak gelen her vatandaşın da bu hakka sahip olduğu bilinci ile hareket etmemiz ve belediyeye gelen ve belediyeden hizmet alan herkesin mutlaka memnuniyetle ayrılmasını sağlamak gerekiyor" dedi.

Başkan Altay, Selçuklu’yu sadece Konya’nın değil Türkiye’nin cazibe merkezi haline getiren çalışmalarda emeği olan personele teşekkür etti.